Tin đồn "đá xéo" Taylor Swift chưa nguội, Olivia Rodrigo lại bị tố đạo nhạc Miley Cyrus

HHT - Vừa mới trở lại với album phòng thu thứ hai "GUTS", Olivia Rodrigo đã phải đối mặt với những tin đồn không hay chút nào, từ “đá xéo" đàn chị Taylor Swift đến bị tố đạo nhạc của Miley Cyrus.

Vào đúng 00h ngày 8/9 (theo giờ Việt Nam), Olivia Rodrigo đã chính thức cho ra mắt album phòng thu thứ 2 mang tên GUTS. Đây là album đánh dấu sự trở lại của Olivia sau sự thành công vang dội của album SOUR ra mắt vào năm 2021.

Bên cạnh 2 ca khúc đã được ra mắt trước đó là vampire và bad idea right?, GUTS còn mang đến nhiều ca khúc bắt tai khác, được nhiều người hâm mộ của Olivia yêu thích, có thể kể đến như get him back, lacy,...

Dù được nhận xét tốt từ người hâm mộ và các nhà phê bình, một số ca khúc trong album lần này lại mang đến cho Olivia những tin đồn không hay. Ca khúc vampire từ khi ra mắt đến thời điểm hiện tại đã khiến nhiều người hoài nghi về ý nghĩa thật sự ẩn giấu bên trong lời bài hát.

Nhiều người cho rằng ca khúc này không đơn thuần nói về một người bạn trai cũ có những hành vi tồi tệ với Olivia, mà ý nghĩa thật sự của bài hát là hướng đến Taylor Swift (?!). Giả thuyết này cho rằng vampire là một màn “đá xéo" ngầm của Olivia dành cho đàn chị Taylor Swift. Tuy nhiên, Olivia đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận trước khi tin đồn đi xa hơn.

“Tôi chưa bao giờ muốn sẽ khẳng định ai là người được nhắc đến trong các bài hát của tôi. Tôi chưa từng làm điều đó và chắc chắn tương lai cũng sẽ không. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta không quy chụp một bài hát nào đó sẽ viết về ai. Tôi cũng khá bất ngờ khi mọi người đồn đoán như thế.” - Olivia chia sẻ với tạp chí The Guardian.

Ngoài vampire, ca khúc all american b*tch của Olivia Rodrigo đã bị nhiều người tố là "đạo nhái" ca khúc Start All Over của Miley Cyrus vì có giai điệu khá tương đồng. Tuy nhiên, người hâm mộ của Olivia cũng đã nhanh chóng lên tiếng bảo vệ cho thần tượng, cho rằng phần melody của cả hai ca khúc rất quen thuộc, được nhiều ca khúc thuộc dòng nhạc Pop/Rock hay sử dụng.

Hiện cả Olivia và Miley vẫn chưa lên tiếng về thông tin này.