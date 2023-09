17 năm trước, Taylor Swift từng hát rằng: "Tháng Chín là tháng của những giọt nước mắt"

HHT - Những bài hát đề cập đến từng tháng trong năm của Taylor Swift ít nhiều đều truyền tải được không khí đặc trưng của tháng đó, đủ khiến các Swifties không thể không bật lên nghe cho "đúng tâm trạng, đúng thời điểm".

Tháng 7 - Last Kiss

"That July ninth, the beat of your heart" (Vào ngày 9/7 ấy, em nhớ nhịp đập của trái tim anh)

Bản Pop Ballad đầy cảm xúc này được viết sau khi Taylor Swift chia tay với mối tình đã qua của mình. Last Kiss gợi lại cảm giác buồn bã, nỗi hoài niệm về những kỉ niệm trong quá khứ khi cơn giận dữ, bối rối đã đi qua. Bài hát được nhiều người ví như "cảm giác buồn man mác sau cơn bão".

Tháng 8 - august

"August sipped away like a bottle of wine/ August slipped away into a moment in time" (Tháng Tám trôi đi như hương rượu vang/ Tháng Tám trôi qua chỉ trong khoảnh khắc)

august được nhiều fan ví như "tháng của Taylor Swift" bởi bài hát august, nằm trong album folklore, với câu hát về tháng 8 được lặp đi lặp lại xuyên suốt bài hát đã ghi dấu ấn trong lòng nhiều người. Mỗi khi câu hát mở đầu "Salt air, and the rust on your door", dường như tất cả các fan đều biết tháng 8 đã bắt đầu.

Tháng 9 - Tim McGraw

"September saw a month of tears" (Tháng Chín chính là tháng của những giọt nước mắt)

Xuất hiện trong album đầu tay của Taylor Swift và cũng là debut single trong toàn bộ sự nghiệp 17 năm, bài hát được viết nhằm lưu giữ lại những kỉ niệm tươi đẹp về một tình yêu mà nữ ca sĩ đã biết trước kết cục phải kết thúc. Ca khúc là những nỗi buồn khó nói thành lời, phù hợp với tâm trạng của những người đang gặp khúc mắc trong tình cảm.

Tháng 10 - All Too Well

"Autumn leaves falling down like pieces into place" (Lá thu rơi xuống tuyệt đẹp như tranh vẽ)

Cũng như tháng 2, Taylor Swift chưa đề cập trực tiếp đến tháng 10 xuyên suốt ca khúc, nhưng người hâm mộ cảm thấy hình ảnh lá thu rơi trong All Too Well - bài hát với những ca từ và giai điệu gây xúc động rất phù hợp với tâm trạng của tháng 10.

Tháng 11 - Call It What You Want

"I recall late November/ Holding my breath, slowly, I said/ You don't need to save me/ But would you run away with me?" (Em nhớ lại những ngày cuối của tháng 11, giữ lại hơi thở của mình, chậm rãi, em hỏi: 'Anh không cần phải giải cứu em, nhưng liệu anh có sẵn sàng chạy trốn với em?')

Trong một buổi phỏng vấn vào năm 2019, Taylor Swift đã chia sẻ rằng bài hát chính là những điều chân thật nhất về tình yêu của cô, đây là lần đầu tiên "một thế giới ấm cúng, yên tĩnh đầy mới mẻ được tạo nên trong ngôn ngữ của riêng tôi", nữ ca sĩ chia sẻ.

Tháng 12 - Back To December

"I go back to December, turn around and make it alright/ I go back to December, turn around and change my own mind/ I go back to December all the time" (Em luôn mong có thể trở lại tháng 12 ấy và làm mọi thứ tốt đẹp hơn/ Em luôn mong trở về tháng 12 và thay đổi lựa chọn của mình/ Em luôn mong được trở về tháng 12)

Back To December chính là lời xin lỗi chân thành mà Taylor Swift muốn gửi tới người bạn trai cũ trước đó, Taylor Launer. Với giai điệu tha thiết và đoạn điệp khúc da diết được lặp đi lặp lại, bài hát là lựa chọn tuyệt vời để nghe vào dịp cuối năm.