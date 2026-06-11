iPhone 18 chưa ra mắt nhưng nhiều tín đồ Apple đã có lý do để dừng chờ đợi?

HHTO - Khi những thông tin rò rỉ về iPhone 18 chưa cho thấy sự đột phá đủ lớn, trong khi iPhone 17 được dự đoán sẽ nhận hàng loạt nâng cấp đáng giá, việc tiếp tục chờ đợi có thể khiến người dùng bỏ lỡ thời điểm nâng cấp hợp lý nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Thói quen "đợi đời sau" của người dùng iPhone

Mỗi khi Apple chuẩn bị ra mắt một thế hệ iPhone mới, không ít người lại quyết định hoãn kế hoạch mua sắm. Tâm lý này xuất phát từ suy nghĩ rằng phiên bản tiếp theo chắc chắn sẽ tốt hơn và đáng tiền hơn.

Điều đó không sai. Tuy nhiên, trong thế giới smartphone hiện nay, khoảng cách giữa các thế hệ ngày càng thu hẹp. Những nâng cấp đột phá như màn hình cảm ứng, Face ID hay camera đa ống kính xuất hiện ngày càng ít hơn. Thay vào đó là các cải tiến nhỏ về hiệu năng, pin và phần mềm.

Vì vậy, câu hỏi không còn là "iPhone 18 có tốt hơn iPhone 17 hay không", mà là "nó có tốt hơn đủ nhiều để đáng chờ hay không".

iPhone 18 có thể đến muộn hơn so với mốc thời gian quen thuộc

Một trong những lý do khiến việc chờ đợi trở nên kém hấp dẫn nằm ở chiến lược sản phẩm mới được đồn đoán của Apple.

Theo nhiều nguồn tin trong chuỗi cung ứng, Apple có thể thay đổi lịch phát hành iPhone từ năm 2026. Các mẫu Pro được giới thiệu trước, trong khi phiên bản tiêu chuẩn có khả năng bị dời sang đầu năm 2027.

Nếu điều này trở thành hiện thực, những người đang chờ mua iPhone 18 bản thường sẽ phải kéo dài thời gian đợi thêm nhiều tháng so với chu kỳ quen thuộc trước đây.

Khoảng thời gian đó có thể là quá dài đối với những người đang sử dụng các mẫu iPhone đã vài năm tuổi và bắt đầu gặp các vấn đề về pin, hiệu năng hoặc bộ nhớ.

Những rò rỉ về nâng cấp hiện tại chưa cho thấy một cuộc cách mạng

Các thông tin rò rỉ về iPhone 18 hiện nay chủ yếu xoay quanh chip xử lý mới, cải thiện màn hình, tối ưu thiết kế và mở rộng các tính năng AI.

Đây đều là những nâng cấp đáng giá nhưng chưa cho thấy sự thay đổi mang tính bước ngoặt như những gì Apple từng làm với Face ID, Dynamic Island hay Apple Intelligence.

Đối với phần lớn người dùng, sự khác biệt trong trải nghiệm hàng ngày giữa hai thế hệ liền kề có thể sẽ không quá lớn.

Nói cách khác, iPhone 18 nhiều khả năng sẽ là một sản phẩm tốt hơn iPhone 17, nhưng chưa chắc là một sản phẩm khác biệt đủ nhiều để khiến mọi người phải tiếp tục chờ đợi.

Chờ đợi cũng có cái giá của nó

Nhiều người thường chỉ nhìn vào những gì sẽ nhận được trong tương lai mà quên mất những gì đang phải đánh đổi ở hiện tại.

Một chiếc điện thoại cũ với pin chai, hiệu năng suy giảm hay camera đã lỗi thời có thể ảnh hưởng trực tiếp tới trải nghiệm sử dụng mỗi ngày. Nếu phải chờ thêm nhiều tháng chỉ để đổi lấy những nâng cấp chưa thực sự rõ ràng, lợi ích nhận được có thể không tương xứng với thời gian bỏ ra.

Chưa kể, chi phí linh kiện phục vụ các tính năng AI đang ngày càng tăng. Điều này khiến khả năng iPhone 18 có giá bán cao hơn thế hệ trước hoàn toàn có thể xảy ra.

Ai vẫn nên tiếp tục chờ?

Dĩ nhiên, không phải ai cũng cần nâng cấp ngay. Những người đang sử dụng các mẫu máy mới như iPhone 15 Pro, iPhone 16 Pro, iPhone 17 series hoặc chưa thực sự có nhu cầu đổi điện thoại hoàn toàn có thể tiếp tục chờ đợi để xem Apple sẽ mang đến điều gì trong năm tới.

Tuy nhiên, với nhóm người dùng đang sở hữu các mẫu iPhone đã 4-5 năm tuổi, việc tiếp tục trì hoãn chỉ vì tâm lý "đời sau sẽ tốt hơn" có thể không còn là quyết định hợp lý nhất. Bởi trong trường hợp của iPhone 18, thứ người dùng phải bỏ ra không chỉ là tiền, mà còn là thêm nhiều tháng chờ đợi cho những nâng cấp mà hiện tại vẫn chưa cho thấy sự khác biệt đủ lớn.