Choáng với loạt giày như cà kheo của Hoa hậu Hương Giang ở MGI All Stars

HHTO - Ai cũng phải nể khả năng chịu đau và giữ thăng bằng của Hoa hậu Hương Giang khi leo lên những đôi sandal siêu cao như thế này.

MGI All Stars đã khai màn và Hoa hậu Hương Giang nhanh chóng nhập cuộc cực ấn tượng. Đại diện Việt Nam giữ vững phong độ từ hồi thi Miss Universe 2025 và tiếp tục xuất hiện trong các hoạt động với thần thái rạng rỡ, ngoại hình đầu tư chỉn chu.

Nhưng thực ra nàng hậu bị đau chân từ trước khi đến với MGI All Stars. Theo chuyên gia trang điểm của Hương Giang tiết lộ thì bác sĩ đã dặn dò cô nên đi giày đế bằng để hạn chế tình trạng bàn chân sưng phù, có nguy cơ bị giãn tĩnh mạch.

Tất nhiên Hương Giang không thể nào làm theo lời khuyên của bác sĩ, khi các thí sinh tham gia thi nhan sắc đều cần giày cao gót để tăng chiều cao, tạo dáng đẹp hơn khi trình diễn. Vì thế, nàng hậu vẫn nén cơn đau để xỏ chân vào những đôi sandal siêu cao.

Hương Giang chưa cao đến 1m70 nên càng phải sử dụng giày cao hơn các thí sinh khác để không bị lép vế. Giày mà nàng hậu sử dụng thường cao tới 20 cm, đế trước cũng cao hết cỡ để hạn chế dồn lực vào mũi bàn chân.

Hương Giang rất khéo léo chọn váy áo dài thướt tha để tôn vóc dáng và che kín đôi giày siêu cao khổng lồ. Mỗi khi không phải tham gia hoạt động, Hương Giang sẽ tháo giày để chân được nghỉ ngơi.

Hoặc với những hoạt động không cần váy áo điệu đà, Hương Giang cũng sẽ chọn trang phục khỏe khoắn kết hợp với giày thể thao. Vừa để thay đổi hình ảnh, vừa giúp tình trạng đôi chân bớt chuyển nặng.

Hiện giờ, Hương Giang vẫn thuộc nhóm thí sinh nổi bật ở MGI All Stars, thậm chí còn được nhiều chuyên trang sắc đẹp đưa vào danh sách ứng cử viên Hoa hậu. Đại diện Việt Nam còn ít ngày nữa để tạo ấn tượng với ban giám khảo trước khi tham dự đêm Chung kết vào ngày 30/5.