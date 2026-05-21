Tướng Môn Độc Hậu: Vương Hạc Đệ giật mình vì miếng độn vai của Mạnh Tử Nghĩa?

HHTO - Tình hình là khán giả đang chú ý nhiều đến chuyện Mạnh Tử Nghĩa độn vai quá lộ trong phim "Tướng Môn Độc Hậu".

Phim cổ trang Tướng Môn Độc Hậu đang quay và Mạnh Tử Nghĩa liên tục vướng chuyện thị phi. Ban đầu, khán giả phàn nàn về việc nữ diễn viên giảm cân quá nhiều, đến mức hốc hác để có vóc dáng mảnh mai hợp với nhân vật Thẩm Diệu khi 14 tuổi. Sau đó, mọi người lại phát hiện Mạnh Tử Nghĩa dùng độn vai quá lộ.

Trong đoạn phim hậu trường, vì nữ diễn viên mặc trang phục mỏng manh đứng trước luồng ánh sáng mạnh khiến miếng độn vai lộ rõ. Mạnh Tử Nghĩa từng tâm sự rằng vai cô khá nhỏ, thiếu tự tin nên phải nhờ miếng độn cho đẹp hơn. Nhưng nhiều người lại nhận thấy thân hình Mạnh Tử Nghĩa rất nhỏ nhắn nên bờ vai quá vuông vức lại thành không cân đối, nhìn rất giả trân.

Trong một video khác của Tướng Môn Độc Hậu có cảnh Vương Hạc Đệ đặt tay lên vai bạn diễn và nam diễn viên có chút bất ngờ vì miếng độn vai mềm mại, khác hẳn bờ vai thực sự. Nhiều khán giả cho rằng mỹ nữ cổ trang thường có bờ vai xuôi, nhìn càng thêm thướt tha yểu điệu nên không hiểu sao Mạnh Tử Nghĩa lại phải độn vai cho thật vuông vức như thế này. Như Lưu Diệc Phi có bờ vai không thể xuôi hơn nhưng cũng không dùng miếng độn.

Ngược lại, người hâm mộ Mạnh Tử Nghĩa lại nhắn nhủ cộng đồng mạng hãy tôn trọng lựa chọn của cô. Nghệ sĩ nào cũng muốn mình có diện mạo hoàn hảo nhất và Mạnh Tử Nghĩa cũng vậy. Nhất là khi miếng độn vai không làm ảnh hưởng gì đến vai diễn.

Trước đây, tại sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng cuối năm 2025 thì Mạnh Tử Nghĩa từng vướng nghi vấn dùng miếng độn vì vòng 3 lớn bất thường. Sau đó, nữ diễn viên thanh minh rằng do bộ váy khá rộng, cô phải siết chặt phần eo khiến cho thân váy phía sau bị dồn nếp vải và phồng lên khiến mọi người hiểu lầm.