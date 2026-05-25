Show Chanel tại Seoul: Một sao Việt tái xuất, Jennie BLACPKPINK sẽ trình diễn?

HHTO - Bộ đôi đại sứ Chanel đình đám Jennie BLACKPINK, G-Dragon đã xác nhận góp mặt tại buổi re-show Métiers d’art 2026. Một sao Việt cũng đã khởi hành sang Seoul chuẩn bị cho sự kiện này.

Sau màn ra mắt tại ga tàu Bowery (New York) cuối năm ngoái, Chanel tiếp tục đưa Métiers d’art 2026 “hạ cánh” tại Seoul (Hàn Quốc) vào ngày 26/5. Show diễn replica tổ chức trong không gian của Centre Pompidou Hanwha Seoul, đánh dấu lần đầu tiên các sáng tạo của Matthieu Blazy cho Chanel được giới thiệu tại xứ sở kim chi. Sức nóng của buổi giới thiệu không chỉ đến từ các thiết kế Métiers d’art mà còn nằm ở quy mô dàn khách mời "khủng" được dự đoán sẽ đổ bộ.

Đại diện Việt Nam đầu tiên được xác nhận tham dự là Ngô Thanh Vân. Đây cũng là lần tái xuất hàng ghế đầu Chanel của nữ diễn viên - đạo diễn Việt sau 4 năm kể từ show Xuân Hè 2023.

Ngô Thanh Vân cập nhật hình ảnh khởi hành tại sân bay với diện mạo hiện đại gồm áo khoác và túi xách thuộc dòng Xuân Hè 2026, giày từ BST Métiers d’art 2026. Chia sẻ trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân cho biết đây là lần đầu cô đi công tác xa con gái đầu lòng. “Cám ơn ba Huy Trần vừa multitask (đa nhiệm) ôm tiệm mì mới ra mắt và ôm luôn bao Gạo. Thương lắm…” - sao phim The Old Guard viết.

Hạ cánh tại Seoul vào sáng ngày 25/5, mỹ nhân V-Biz nhanh chóng check-in tại National Museum of Korea (Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc)

Est Supha khởi hành tới Seoul, chọn phong cách năng động, trẻ trung. Điểm nhấn nằm ở mẫu Chanel Maxi Flap Bag giống "đả nữ" Ngô Thanh Vân. Thiết kế IT Bag mới của nhà mốt lọt top 6 sản phẩm hot nhất quý I/2026 theo dữ liệu từ Lyst Index.

Hai mỹ nhân Thái Lan là Baipor Thitiya và Ally Achiraya Nitibhon cũng đã cập nhật các bài đăng quảng bá trang phục Chanel tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc) trước thềm sự kiện.

Tâm điểm lớn nhất của truyền thông vẫn thuộc về dàn khách mời Hàn Quốc đông đảo chưa từng có. Khả năng lớn là các ngôi sao Hàn Quốc đang có "danh phận" với nhà mốt như Jennie BLACKPINK, G-Dragron, Kim Go Eun, Park Seo Joon, Go Youn Jung, Lee Soo Hyuk... đều sẽ đồng loạt đổ bộ.

Trong đó, Jennie BLACKPINK tiếp tục được xem là “nhân vật trung tâm” của sự kiện. Trước thềm show diễn, nhà mốt Pháp "đẩy bìa" cho nữ đại sứ trên tạp chí DAZED Hàn số tháng 6.

Trả lời phỏng vấn, Jennie BLACKPINK cho biết cô đặc biệt yêu thích định hướng của Matthieu Blazy dành cho Chanel hiện tại và hé lộ bản thân đang chuẩn bị “những khoảnh khắc rất đặc biệt và thú vị” cho show diễn tại Seoul.

Phát biểu này dấy lên đồn đoán Jennie có thể sẽ có sân khấu biểu diễn riêng tại sự kiện, tương tự màn trình diễn từng gây sốt ở show Métiers d’art 20223 tại Nhật Bản. Thời điểm đó, nữ idol khuấy động không khi cùng loạt ca khúc Fly Me to The Moon, Killing Me Softly và You & Me (bản remix).

Sam Woolf - stylist "ruột" đứng sau loạt tạo hình thời trang nổi bật gần đây của Jennie đã "hạ cánh" tại Seoul. Thông tin càng khiến người hâm mộ kỳ vọng vào màn xuất hiện bùng nổ của IT Girl xứ Hàn.

G-Dragon xác nhận góp mặt thông qua story Instgram. Thủ lĩnh BIGBANG là gương mặt trang bìa tạp chí VOGUE Hàn tháng 6, lăng xê thiết kế từ BST Chanel Métiers d’Art 2026. Anh cũng là chàng thơ hiếm hoi đồng hành cùng nhà mốt qua 3 Giám đốc Sáng tạo từ Karl Lagerfeld, Virginie Viard và tới nay là Matthieu Blazy.

Mạng xã hội Hàn Quốc cũng lan truyền về danh sách khách mời tiềm năng bao gồm Irene Red Velvet, Kazuha LE SSERAFIM, Won Bin RIIZE, hai "mảnh" CORTIS Martin và Keonho, ‎Tarzzan ALLDAY PROJECT, Wonhee ILLIT...