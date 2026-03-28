Giữa làn sóng FOMO do "siết" ebook "lậu", lộ tín hiệu đáng mừng về văn hóa đọc

HHTO - Nhiều hội nhóm ebook đồng loạt "im ắng", kéo theo làn sóng xin link, tải file ồn ào trên mạng xã hội xuất phát từ việc Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo quy định xử phạt liên quan tới ebook "lậu". Nhưng giữa lúc ai cũng bận "gom cho kịp", chuyện "đọc" bất ngờ được nhắc tới theo một cách không ai nghĩ đến.

Những ngày gần đây, thông tin liên quan đến Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân do Bộ Công an đưa ra và lấy ý kiến đến ngày 26/3 thu hút sự quan tâm bàn luận đặc biệt trên mạng xã hội. Nhiều hội nhóm chia sẻ ebook với hàng chục nghìn thành viên đồng loạt chuyển sang chế độ riêng tư hoặc tạm dừng hoạt động.

Trong Dự thảo, có đề xuất phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với hành vi “Số hóa và phát tán trái phép các loại ấn phẩm định dạng in (sách, báo, tạp chí) thành định dạng điện tử (E-book, PDF) để chia sẻ miễn phí hoặc bán kiếm lời” (thuộc Điều 14).

Sự thay đổi đột ngột này kéo theo chuỗi phản ứng dây chuyền. Trên các diễn đàn, không khó để bắt gặp những bài đăng rủ nhau "gom file", chia sẻ kho ebook trong thời gian ngắn. Một tài khoản bình luận: "Mua Kindle được 1 tháng, đang đọc tới đâu tải tới đó, mà giờ trong 2 ngày đã tải gần trăm đầu sách, vẫn thấy chưa đủ".

Thậm chí, việc cập nhật trạng thái tải ebook bỗng chốc trở thành một "trào lưu ngầm", khiến nhiều netizen hài hước nhận xét: "Hai ngày nay ai cũng hành động giống nhau".

﻿"Cuộc đua ebook" trên mạng xã hội những ngày qua.

Nhìn bề ngoài, đây có thể chỉ là phản ứng mang tính FOMO trước nguy cơ nguồn tài nguyên đọc miễn phí bị thu hẹp. Nhưng sâu xa hơn, làn sóng này lại phản ánh rõ một thực tế: Nhu cầu đọc của người trẻ vẫn đang tồn tại, thậm chí khá mạnh mẽ.

Không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm và lưu trữ, sự thay đổi này còn buộc nhiều người đọc phải nhìn lại cách tiếp cận sách của mình. Với những "tân binh" vừa sắm máy đọc sách, việc nguồn ebook không bản quyền không còn sẵn sàng khiến họ lúng túng, buộc phải cân nhắc kỹ hơn: Đọc gì, đọc ở đâu và đọc như thế nào. Từ thói quen tải về "để đó", việc đọc dần trở thành một lựa chọn có chủ đích hơn.

Nhiều người "thấy vui" vì văn hóa đọc vẫn còn "nóng".

Ở chiều ngược lại, một nhóm độc giả xem đây là cơ hội để đánh giá lại trải nghiệm đọc. Các định dạng ebook chính thống, dù mất phí, nhưng đi kèm chất lượng về dàn trang, khả năng tra cứu từ điển hay ghi chú. Khi không còn phụ thuộc vào những file scan chất lượng thấp, việc đọc cũng trở nên trọn vẹn và dễ tiếp cận hơn.

Từ góc nhìn thực tế, nhu cầu sử dụng ebook không chỉ đến từ sự tiện lợi mà còn gắn liền với tính sẵn có của nội dung. Là một người có thói quen đọc sách, anh Alex (trưởng nhóm Telesales) cho biết ngoài các đầu sách văn học, ebook còn nhiều lần "cứu nguy" cho nhu cầu công việc của anh.

Trong quá trình xây dựng đội nhóm, anh Alex thường xuyên cần tra cứu các tài liệu liên quan đến cách dùng từ, diễn đạt và giao tiếp để thống nhất trong nội bộ. Tuy nhiên, không phải cuốn sách nào cũng còn bản in trên thị trường. "Có những cuốn mình tìm mua sách giấy không còn, nhưng bản điện tử vẫn có sẵn. Lúc đó, mình chọn mua ebook để dùng ngay, vì ưu tiên nội dung và tính kịp thời", anh Alex chia sẻ.

Alex chia sẻ ebook anh mua có giá bằng 1/3 bản giấy. - Ảnh: NVCC.

Giữa thời đại của thông tin nhanh, trí tuệ nhân tạo và những video ngắn lên ngôi, không ít người từng lo ngại thói quen đọc sách sẽ dần bị lãng quên. Thế nhưng, chính làn sóng "hối hả" tải ebook những ngày qua lại mang đến một góc nhìn khác.

Người ta vẫn thấy những danh sách sách được lưu lại, những file được tải về rồi "xếp gọn" trong bộ nhớ. Có người bắt đầu tìm đến các nền tảng có bản quyền khi những nguồn quen thuộc dần "im ắng".