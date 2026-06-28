Chủ nhân vòng nguyệt quế cuộc thi Tuần Olympia gọi tên nam sinh Chuyên Đại học Vinh

Cuộc thi Tuần 1 - Tháng 3 - Quý 3 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 chào đón sự tranh tài của bốn nhà leo núi: Nguyễn Trí Tín (trường THPT Ngô Quyền - Hà Nội), Trần Quang Hưng (trường THPT chuyên Đại học Vinh - Nghệ An), Trần Vũ Hùng (trường THPT Nam Tiền Hải - Hưng Yên), Nguyễn Tân Anh (trường THPT chuyên Nguyễn Du - Đắk Lắk).

Bốn nhà leo núi trong cuộc thi Tuần 1 - Tháng 3 - Quý 3. Ảnh: Đường lên đỉnh Olympia.

Không khí tại trường quay trở nên vô cùng gay cấn ngay trong phần thi Khởi động. Sau lượt thi cá nhân và phần thi chung, Vũ Hùng xuất sắc dẫn đầu với 100 điểm, đứng thứ hai là Quang Hưng với 65 điểm, tiếp theo đó là Trí Tín 50 điểm và Tân Anh với 30 điểm.

Các thí sinh trong phần thi Khởi động.

Trong phần thi Vượt chướng ngại vật, từ khóa gồm 8 chữ cái. Cả bốn nhà leo núi đều chưa có dữ liệu cho câu hỏi gợi ý đầu tiên. Ngay sau câu hỏi gợi ý số hai được đưa ra, Vũ Hùng đã nhanh tay bấm chuông giành quyền trả lời. Với từ khóa "Hạnh phúc", nam sinh xuất sắc giành thêm 50 điểm, củng cố "ngôi đầu bảng" với 150 điểm. Sau phần thi, Quang Hưng đạt 60 điểm, Trí Tín 50 điểm và Tân Anh có 30 điểm.

Từ khóa "Hạnh phúc" đã đem về cho Vũ Hùng 50 điểm.

Ở phần thi Tăng tốc, điểm số của các bạn thí sinh gia tăng đáng kể sau loạt câu hỏi của chương trình. Vũ Hùng tiếp tục dẫn đầu "đoàn leo núi" với 170 điểm. Đứng thứ hai là Tân Anh với 140 điểm, theo sau là Quang Hưng với 135 điểm và Trí Tín có 50 điểm.

Điểm số của các thí sinh có sự cách biệt sau phần thi Tăng tốc.

Phần thi Về đích, Vũ Hùng lựa chọn gói câu hỏi 20 - 20 - 20 điểm. Ở câu hỏi đầu tiên, nam sinh đã giành được 20 điểm khi đưa ra câu trả lời chính xác. Cả Vũ Hùng và Tân Anh đều không có thêm điểm ở câu hỏi số hai khi cùng đưa ra câu trả lời sai. Sau phần thi, nam sinh trở về vị trí với 190 điểm khi không kịp đưa ra câu trả lời cho câu hỏi thứ ba.

Vũ Hùng trở về vị trí với 190 điểm sau phần thi Về đích.

Quang Hưng lựa chọn gói câu hỏi 20 - 20 - 30 điểm. Nam sinh ghi được 20 điểm ở câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi thứ hai, Hưng tiếp tục duy trì phong độ và đưa ra đáp án chính xác. Đến câu hỏi thứ ba, cả Quang Hưng và Vũ Hùng đều không thể giành được 30 điểm. Cuối cùng, Quang Hưng trở về vị trí của mình với 175 điểm.

Quang Hưng giành được 175 điểm sau phần thi của mình.

Tân Anh lựa chọn gói câu hỏi 20 - 20 - 20 điểm. Câu hỏi đầu tiên, nam sinh đã để vụt mất 20 điểm vào tay Quang Hưng, giúp cậu bạn vươn lên vị trí dẫn đầu. Ở câu hỏi thứ hai, Quang Hưng tiếp tục giành được 20 điểm khi Tân Anh không thể đưa ra đáp án đúng. Tân Anh cùng các thí sinh còn lại đều không có câu trả lời chính xác cho câu hỏi cuối cùng. Kết thúc phần thi, Tân Anh có 70 điểm.

Tân Anh chưa thể tạo ra sự đột phá điểm số trong phần Về đích.

Trí Tín lựa chọn gói câu hỏi 20 - 30 - 30 điểm. Ở câu hỏi đầu tiên, Trí Tín cùng Quang Hưng đều không thể có thêm được 20 điểm. Tới câu hỏi thứ hai, nam sinh đã đưa ra đáp án chính xác. Ở câu hỏi thứ ba, cậu bạn đã sử dụng ngôi sao hy vọng và xuất sắc đưa ra đáp án đúng, kết thúc phần thi của mình với 130 điểm.

Trí Tín đã có sự bứt phá điểm số khi trả lời đúng câu hỏi ngôi sao hy vọng.

Kết quả chung cuộc, với màn lội ngược dòng trong phần thi Về đích, Quang Hưng (trường THPT chuyên Đại học Vinh - Nghệ An) đã trở thành chủ nhân của vòng nguyệt quế Cuộc thi Tuần 1 - Tháng 3 - Quý 3 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 với 205 điểm.

Chủ nhân vòng nguyệt quế Cuộc thi Tuần 1 - Tháng 3 - Quý 3 đã gọi tên Quang Hưng.

Về nhì là Trần Vũ Hùng (trường THPT Nam Tiền Hải - Hưng Yên) với 175 điểm. Đứng thứ ba là Nguyễn Trí Tín (trường THPT Ngô Quyền - Hà Nội) với 130 điểm. Cuối cùng là Nguyễn Tân Anh (trường THPT chuyên Nguyễn Du - Đắk Lắk) với 70 điểm.