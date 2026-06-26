Sức sống xanh từ hiến kế Đoàn viên thanh niên trên đường đua chuyển đổi số

HHTO - Từ những ý tưởng số hóa công tác Đoàn đến đề xuất nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế, các Đoàn viên thanh niên đang mang đến nhiều sáng kiến thiết thực, góp phần làm mới phong trào thanh thiếu nhi và thúc đẩy chuyển đổi số trong nhiệm kỳ mới.

Nâng cao năng lực ngoại ngữ và

bản lĩnh hội nhập từ công trình thanh niên

Những mục tiêu về nâng cao năng lực hội nhập quốc tế được đặt ra tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII đang từng bước được cụ thể hóa thông qua các chương trình thực tiễn. Trong đó, Chiến dịch tình nguyện hè quốc tế tại nước CHDCND Lào năm 2026 đã tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên rèn luyện ngoại ngữ, kỹ năng và bản lĩnh toàn cầu.

Trong suốt 16 ngày cống hiến nơi đất nước Triệu Voi, bạn Nguyễn Anh Tuấn (Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Bí thư Đoàn khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Sài Gòn, TP.HCM) hào hứng: “Kỉ niệm đáng nhớ nhất của mình là được hòa vào điệu nhảy với các bạn thiếu nhi tại 11 sân chơi các tỉnh Attapue Xekong Salavann và Champasak. Mình đã dành thời gian để học nhảy trên nền nhạc nước CHDCND Lào và cả nhạc Việt Nam để cùng giao lưu với các bạn. Để vượt qua rào cản ngôn ngữ, chúng mình đã phải sử dụng toàn bộ sức lực và kỹ năng mình có để có thể hướng dẫn các bạn thiếu nhi nhảy theo”.

Các chiến sĩ tình nguyện gặp gỡ, làm việc với Tỉnh Đoàn Attapeu và trao tặng nhiều công trình thanh niên, phần quà an sinh xã hội cùng các nguồn lực phục vụ cộng đồng với tổng giá trị hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng.

Đội hình đã tham gia hỗ trợ chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 400 người dân tại huyện Saysettha, tỉnh Attapeu. Bên cạnh hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đoàn công tác còn trao tặng xe lăn và máy đo huyết áp nhằm hỗ trợ địa phương trong công tác theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Bạn Nguyễn Anh Tuấn.

Với vai trò vừa là sinh viên Ngoại ngữ, vừa tham gia các hoạt động Đoàn, mình thấy các cấp bộ Đoàn có thể tổ chức thêm nhiều hoạt động giúp Đoàn viên, thanh niên nhận thức được vai trò của ngoại ngữ trong quá trình phấn đấu học tập, rèn luyện. Không chỉ học để qua môn hay đạt chuẩn đầu ra mà còn học ngoại ngữ để hiểu các vấn đề sôi nổi đang diễn ra toàn cầu, phát huy được sức trẻ trong thời vươn mình của dân tộc. - Bạn Nguyễn Anh Tuấn (Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường,

Bí thư Đoàn khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Sài Gòn, TP.HCM)

Hồ sơ năng lực đoàn viên phiên bản game tương tác

Các buổi sinh hoạt Chi đoàn là nơi Đoàn viên thanh niên thảo luận nóng các vấn đề cấp thiết của địa phương và đưa ra giải pháp bằng chính những kiến thức đã học. Thay vì hỏi làm thế nào để thu hút người trẻ tham gia hoạt động Đoàn, các “thủ lĩnh áo xanh” đề xuất hướng tiếp cận mới: làm thế nào để mỗi hoạt động Đoàn trở thành một trải nghiệm thực sự hữu ích đối với hành trình học tập và trưởng thành của thanh niên.

Ban Chấp hành Chi đoàn - Chi hội IBF003 nhận giải thưởng Top 10 Chi Đoàn - Chi Hội tiêu biểu nhờ mô hình chuyển đổi số công tác Đoàn.

Bạn Trần Mai Linh, Võ Ngọc Huyền, Nguyễn Bùi Bảo Quyên (Sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM) đã tham luận để đưa ra ý tưởng “game hóa” cách vận hành của các nền tảng số của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Mô hình Số hóa sinh hoạt Đoàn - Gamification mang đến nhiều trò chơi tương tác, thăng cấp thông qua tích lũy điểm thưởng, mở khóa thành tích.

Không chỉ dừng lại ở đó, Hồ sơ năng lực Đoàn viên cũng được biến thành “CV Số” lưu lại hành trình tham gia các phong trào của Đoàn, thể hiện kỹ năng, thành tích và kinh nghiệm hoạt động ngoại khóa để sinh viên nộp kèm với hồ sơ ứng tuyển việc làm sau khi ra trường.

Bạn Trần Mai Linh (phải) cùng Nguyễn Bùi Bảo Quyên (trái) và Võ Ngọc Huyền (giữa).

Mình mong ý tưởng của nhóm sẽ được phát triển thành một ứng dụng tích điểm đoàn viên hỗ trợ các bạn lưu hồ sơ phục vụ cho việc xét trao các danh hiệu của Đoàn - Hội như Sinh viên 5 Tốt một cách nhanh chóng, hiệu quả trong tương lai. - Bạn Nguyễn Bùi Bảo Quyên

(Phó Bí thư Chi đoàn IBF003, Đại học Kinh tế TP.HCM)

Văn phòng Đoàn thu nhỏ trong chiếc điện thoại

Đại hội Đoàn lần thứ XIII đặt ra chỉ tiêu 100.000 công trình thanh niên các cấp tham gia phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và 100% thông tin đoàn viên, cán bộ đoàn các cấp được số hóa trên Phần mềm Quản lý đoàn viên trong nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hành trình chuyển đổi số trong công tác Đoàn không thể không kể đến những trợ lý công nghệ đắc lực. Một trong số đó là hệ thống quản lý đoàn viên - nền tảng số của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Bạn Lê Ngọc Cương.