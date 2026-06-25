Thiếu nhi tiêu biểu dự Đại hội Đoàn lần thứ XIII: Không coi bận rộn là áp lực

HHTO - Giống như khẩu hiệu hành động của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII: "Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai", Cao Phú Quý là nam sinh tỏa năng lượng nhiệt huyết, tươi sáng như ánh dương. Dù ở phương diện học tập hay hoạt động xã hội, cậu bạn luôn tìm cách để cân bằng và đạt được kết quả tốt nhất, lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng.

Lòng biết ơn đi kèm động lực

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Cao Phú Quý hiện đang học sinh trường THCS Lý Thái Tổ (phường Cầu Giấy, Hà Nội). Trước khi được chọn là một trong 10 thiếu nhi tiêu biểu đại diện cho thiếu nhi cả nước tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Cao Phú Quý từng được chọn là một trong 500 đại biểu thiếu nhi tham gia Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X năm 2025; đại biểu tham gia "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên" hồi đầu năm nay...

Liên tục được chọn tham gia các sự kiện lớn, cậu bạn bộc bạch: "Trước tiên, mình xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương, Thành đoàn Hà Nội, Trường Lê Duẩn cùng các thầy cô giáo Trường THCS Lý Thái Tổ đã luôn quan tâm, tạo điều kiện, tin tưởng và trao cho em cơ hội được tham gia những chương trình, sự kiện ý nghĩa của đất nước".

Đến với Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, Phú Quý mang theo tâm thế của thế hệ trẻ luôn sẵn sàng học hỏi, lắng nghe và cống hiến.

Với niềm vinh dự, tự hào khi được tham dự Đại hội Đoàn XIII, Phú Quý bày tỏ đây còn là trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với tương lai dân tộc. Nhiều lần được tham gia dự các sự kiện trọng đại là trải nghiệm giúp cậu bạn sinh năm 2012 trưởng thành hơn, là động lực để tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, xứng đáng với sự tin tưởng của thầy cô, các tổ chức Đoàn - Đội.

"Mình mong muốn thông qua những hoạt động của mình và qua âm nhạc, có thể lan tỏa tinh thần tích cực, truyền cảm hứng về sự cố gắng, lòng nhân ái và khát vọng vươn lên tới các bạn học sinh cùng trang lứa, để chúng em cùng nhau trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp và phát triển". Cao Phú Quý, học sinh trường THCS Lý Thái Tổ (Hà Nội)

Lan tỏa được điều gì quan trọng hơn độ nổi tiếng

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Cao Phú Quý đang học song song hai chương trình tại trường THCS Lý Thái Tổ (Hà Nội) và chương trình Trung cấp hệ 9 năm, chuyên ngành Piano, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cậu bạn mất 6 tháng học piano, thi đỗ vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam lúc 10 tuổi - đó là thành tích "không phải dạng vừa".

"Mình nghĩ đó không phải là điều "nghiễm nhiên", cũng không phải là điều mà mình có thể xem là "đương nhiên" hay "đã quen rồi" - Phú Quý bộc bạch khi nhắc đến cách bản thân thường xuyên nhận về "cơn mưa" lời khen.

Năm 12 tuổi, Phú Quý có cho mình một concert riêng thành công (SayHiCaoPhuQuy 2024). Cậu bạn oanh tạc nhiều giải thưởng lớn nhỏ trong nước và quốc tế ở cả học tập và âm nhạc. Chàng teen từng được "ồn" trên truyền thông không ít khi vừa có thành tích học tập xuất sắc vừa là ca sĩ nhí tài năng cùng nhan sắc chuẩn "nam thần học đường".

Nam sinh một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn, trân trọng mỗi khi được trao cơ hội tham gia các chương trình lớn. "Bởi mình hiểu rằng đằng sau đó là sự quan tâm, dìu dắt của gia đình, thầy cô, các tổ chức Đoàn - Đội và rất nhiều sự cố gắng của bản thân trong suốt một quá trình dài. Mình nghĩ điều quan trọng nhất không phải là có bao nhiêu lời khen, mà là sau mỗi lời khen hay góp ý, mình học được điều gì", Phú Quý chia sẻ.

Cậu bạn khẳng định, chưa từng nghĩ bản thân là "người nổi tiếng". Chàng teen ưu tiên nhiệm vụ học tập, rèn luyện với tư cách là một học sinh, hoàn thành những nhiệm vụ được thầy cô giao phó.

"Khi tham gia biểu diễn hay các hoạt động xã hội, mình chỉ tập trung vào việc làm tốt nhất có thể chứ không nghĩ đến việc mọi người biết đến mình nhiều hay ít" - Phú Quý cho biết.

Được hỏi rằng, liệu cậu bạn có cảm thấy áp lực khi liên tục được giao nhiệm vụ đặc biệt hay không, Phú Quý đáp: "Điều mình quan tâm nhất là bản thân có thể lan tỏa được điều gì tích cực đến mọi người hay không".

"Sạc" năng lượng từ đam mê

Cao Phú Quý vừa duy trì thành tích học tập tốt, vừa "chạy lịch trình" biểu diễn âm nhạc, tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, kiêm luôn cả công việc sáng tạo nội dung với vlog đời thường, chia sẻ kinh nghiệm học tập... Một "thời khóa biểu" nhìn qua tưởng như không có khoảng trống, "quay cuồng" cả ngày. Nhưng với Phú Quý, lúc nào cậu bạn cũng tỏa ra năng lượng tích cực, tự tin.

Khả năng "duy trì thanh năng lượng" của chàng teen đến từ việc yêu thích những điều mình đang làm: "Mình nghĩ mỗi chương trình, mỗi sân khấu, mỗi hoạt động đều là một trải nghiệm mới nên em luôn cảm thấy hào hứng khi được tham gia. Tất nhiên cũng có lúc mệt, nhưng mình không ngại điều đó. Mình luôn nghĩ tuổi trẻ là để trải nghiệm và thử thách bản thân. Khi vượt qua được một giới hạn, em lại muốn chinh phục một giới hạn mới".

Không coi việc bận rộn là áp lực, Phú Quý coi đó là cơ hội trưởng thành và sống một tuổi trẻ thật ý nghĩa: "Có lẽ điều may mắn nhất của mình là luôn có gia đình, đặc biệt là mẹ, ở bên động viên và tiếp thêm sức mạnh".