Khách mời Chủ Nhật Đỏ 2026: Bộ 3 phim giờ vàng, gặp liền Đức "Cách em 1 milimet"

HHTO - "Nhóc giao liên" Đình Đức bản trưởng thành - Trọng Lân sẽ là một trong những khách mời giao lưu tại lễ phát động Chủ Nhật Đỏ 2026 tổ chức tại Đại học Bách khoa Hà Nội vào cuối tuần này. Nghệ sĩ biểu diễn sẽ có chủ nhân của những chiếc sound TikTok quen thuộc cho video áo dài mùa Tết này.

Chương trình Chủ nhật Đỏ - hiến máu tình nguyện lần thứ 18 - năm 2026 chính thức khởi động, hướng tới mục tiêu bổ sung nguồn máu điều trị đang thiếu hụt nghiêm trọng dịp đầu năm và trước Tết Nguyên đán.

Không khí buổi lễ phát động sắp tới hứa hẹn sẽ sôi nổi với sự xuất hiện của dàn người đẹp đến từ Hoa hậu Việt Nam 2024 (HHVN) gồm: Hoa hậu Hà Trúc Linh, Đại sứ Du lịch và môi trường - Top 5 HHVN Phạm Thùy Dương, Top 5 HHVN Hồ Ngọc Phương Linh, Top 10 HHVN Nguyễn Thị Thu Hằng.

3 người đẹp xuất hiện tại buổi họp báo trước đó sẽ trở lại vào lễ phát động.

Dàn khách mời đặc biệt đến giao lưu còn có 3 gương mặt quen thuộc của phim truyền hình chiếu giờ vàng trên VTV là diễn viên Hồng Diễm, Trọng Lân và Phạm Tuấn Anh. Với khả năng nhập vai đa dạng, gây ấn tượng mạnh trong nhiều bộ phim như Hoa Hồng Trên Ngực Trái, Hướng Dương Ngược Nắng hay gần nhất là Lằn Ranh, Hồng Diễm lần đầu tiên tham gia Chủ nhật Đỏ với mong muốn dùng sức ảnh hưởng của mình để sẻ chia và lan tỏa những giá trị tích cực vì cộng đồng.

"Đức lớn" của Cách Em 1 Milimet cũng có lần đầu tiên đến với Chủ nhật Đỏ. Chia sẻ với báo Sinh viên Việt Nam, nam diễn viên cho biết: "Tôi có cảm giác vừa hồi hộp, vừa hạnh phúc. Hồi hộp vì đây là một trải nghiệm mới, nhưng hạnh phúc nhiều hơn khi sẽ được đứng giữa rất đông các bạn trẻ, các bạn sinh viên - những người mang trong mình năng lượng tích cực và tấm lòng nhân ái".

Bên cạnh phát triển nghiệp diễn, diễn viên Phạm Anh Tuấn cũng tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội. Chủ nhật Đỏ 2026 không phải chương trình hiến máu đầu tiên anh góp mặt. Nói về lý do gật đầu trở thành khách mời giao lưu, Anh Tuấn bộc bạch mong muốn được lan tỏa năng lượng tích cực đến các bạn trẻ. "Tôi muốn để mọi người nhìn thấy rằng đây là một hoạt động rất ý nghĩa, không chỉ với người nhận máu mà còn với chính những người tham gia", anh chia sẻ.

Ảnh: Ban Thanh niên Tình nguyện - Đoàn Thanh niên Đại học Bách khoa Hà Nội

Lê Thanh Phong và Hà Myo sẽ là nghệ sĩ biểu diễn tại lễ phát động. Hà Myo chính là chủ nhân của những ca khúc "giật giật" ảnh áo dài trên TikTok như Giai điệu Việt Nam mình, Nghiêng Nước Nghiêng Thành... Không ít bạn trẻ trông đợi ca khúc mang âm hưởng dân gian kết hợp hiện đại nào sẽ được cô mang lên sân khấu.

Hà Myo là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022. Tại buổi họp báo khởi động "Chủ nhật Đỏ" vừa qua, nữ ca sĩ cũng có mặt và ngẫu hứng một bài hát đầy ấn tượng.

Lễ phát động Chủ nhật Đỏ 2026 sẽ diễn ra vào 8h ngày 11/1 tại tầng 1, Thư viện Tạ Quang Bửu, Đại học Bách khoa Hà Nội. Thời gian tổ chức hiến máu bắt đầu từ 8h - 16h30 ngày 10 - 11/1. Song song với điểm cầu trung tâm, chương trình sẽ được tổ chức tại hơn 50 tỉnh, thành phố trên cả nước vào thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ.