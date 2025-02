Chuyện chú chó trông bé đi lạc ở Hưng Yên cả đêm: Tại sao chó hay bảo vệ trẻ em?

HHT - Cư dân mạng đều rất xúc động trước sự việc chú chó tên là Mic ở Hưng Yên đã “kèm” cậu bé đi lạc suốt cả đêm, cho tới khi được người lớn tìm thấy. Chú chó này chưa hề được huấn luyện nhưng đã biết đi theo bảo vệ cậu bé. Có phải chó có xu hướng bảo vệ trẻ em không, và tại sao lại như vậy?

Câu chuyện về chú chó Mic đi theo và bảo vệ cậu bé đi lạc suốt cả đêm ở Hưng Yên đang được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi. Ai cũng xúc động và cảm phục sự thông minh của Mic, vốn là chó nhà nuôi chứ chưa từng được huấn luyện.

Cụ thể, mới đây, chị Trúc Anh ở Hưng Yên đã rất lo lắng khi phát hiện ra con trai là bé Tuấn, 6 tuổi, không ở nhà lúc 1h sáng. Bé Tuấn bị tăng động nhẹ, thường ngày hay trốn đi chơi. Lúc đó là buổi đêm nên chị Trúc Anh rất sợ hãi, hô hoán nhờ hàng xóm tìm kiếm, 5 - 6 tiếng sau vẫn không thấy Tuấn đâu.

Đến sáng thì người dân ở xã bên cạnh tìm thấy Tuấn đang nằm ngủ giữa vườn cây ăn quả, bên cạnh là chú chó. Chú chó sủa lớn, không cho người lạ lại gần, đến khi người lớn nói nhẹ nhàng rằng cần đưa cậu bé về tắm rửa và ăn cơm thì chú chó mới thôi.

Nhà chị Trúc Anh mới nuôi chú chó Mic này được nửa năm, dù không huấn luyện nhưng Mic vẫn hay đi theo bé Tuấn, vừa như một người bạn, vừa như để bảo vệ Tuấn. Lần này, Mic cũng đi theo bé Tuấn cả đêm, trông chừng cho bé ngủ.

Trên thế giới cũng có không ít câu chuyện về những chú chó quấn quýt với trẻ em, thậm chí sẵn sàng lăn xả, bảo vệ trẻ trong những tình huống nguy nan. Việc những chú chó thường rất yêu quý và bảo vệ trẻ nhỏ là rõ ràng, ngay cả những người huấn luyện chó cũng gọi đây là một trong những “điều bí ẩn của cuộc sống”.

Vậy tại sao chó có xu hướng bảo vệ trẻ em?

Shelby Semel, một chuyên gia huấn luyện chó, từng nói với trang Romper (trang dành cho phụ huynh) rằng chó là loài động vật có tính xã hội cao nên dễ hình thành mối quan hệ gắn bó với con người. Chó lại là động vật sống theo bầy đàn, có bản năng bảo vệ, giữ an toàn cho những con non nhất và yếu nhất trong đàn. Do đó, khi sống với con người, chó cũng dễ dàng nhận ra trẻ em (vóc dáng nhỏ hơn, có mùi khác biệt…), hiểu rằng đó là thành viên nhỏ nhất và yếu ớt nhất trong gia đình, và chó có xu hướng bảo vệ (những) thành viên đó.

Ngoài ra, chó nhận ra những lời nói và ngôn ngữ cử chỉ của con người. Khi chú chó nhận thấy các thành viên trong gia đình đều dùng giọng nói, hành động nhẹ nhàng với một thành viên khác (trẻ nhỏ, yếu đuối nhất) thì chú chó cũng học theo và bảo vệ thành viên đó.

Tất nhiên, không phải tất cả các chú chó đều yêu thích trẻ em. Điều này còn tùy vào đặc điểm của từng giống chó nữa. Theo các chuyên gia huấn luyện thì chó chăn cừu Đức (chó becgie Đức) có bản năng bảo vệ, còn chó chăn cừu Úc (chó becgie Úc) có bản năng chăn dắt. Cả hai kiểu bản năng này đều khiến những chú chó đó có xu hướng bảo vệ gia đình mà mình sống cùng, nhất là trẻ em.

Chú chó Mic cũng là giống becgie Đức nên có bản năng bảo vệ rất mạnh mẽ, vì vậy chưa được huấn luyện nhưng Mic đã rất thông minh và luôn theo sát, bảo vệ bé Tuấn như câu chuyện ở trên.