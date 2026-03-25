Vì sao năm nay không có “rét nàng Bân”? Có phải dấu hiệu mùa Hè sẽ nóng hơn?

HHTO - Miền Bắc năm nay khả năng lớn là không có “rét nàng Bân”. Hiện tượng này có bất thường không và có báo hiệu một mùa Hè khắc nghiệt hơn các năm khác không?

Nhiệt độ ở Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung có xu hướng tăng trong cuối tháng 3 này. Trời ấm và ẩm, buổi trưa và chiều còn nóng, nhiều lúc rất oi bức.

Chiều nay, 25/3, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội ở khoảng 30oC, cùng thời điểm ngày mai dự báo là 35oC, có thể nói là nóng đáng kể.

Trong thời tiết này thì hẳn không ít người mong đợt “rét nàng Bân” - đợt rét muộn vào tháng 3 Âm lịch, thậm chí có khi rét buốt.

Thế nhưng khả năng lớn là năm nay miền Bắc không có “rét nàng Bân”.

Thực tế, miền Bắc vừa có mùa Đông ấm thứ hai trong lịch sử quan trắc; cả mùa Đông rất ít đợt rét đậm diện rộng, mà khi có thì cũng ngắn. Thậm chí, hôm 5/2/2026, đang mùa Đông mà ở Sông Mã (Sơn La) ghi nhận mức nhiệt độ 37,8oC, theo VietNamNet.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều mai, 26/3: Hà Nội lên đến 35oC. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Theo các chuyên gia khí tượng, không khí lạnh trong những tháng qua yếu hơn so với trung bình nhiều năm, sắp tới nếu còn không khí lạnh thì cũng rất yếu, không gây giảm nhiệt đáng kể (đấy là nếu còn không khí lạnh). Phần lớn các mô hình quốc tế hiện tại đều dự báo sắp tới ở miền Bắc gần như không có không khí lạnh nữa.

Vì vậy, các chuyên gia cho rằng khả năng năm nay có “rét nàng Bân” là rất thấp.

Nhưng việc không có “rét nàng Bân” cũng không hẳn là bất thường. Trong một lần phân tích trước đây, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia - đã nói, không phải năm nào cũng xảy ra tiết trời rét vào tháng 3 Âm lịch, mà theo thống kê thì tần suất xảy ra chỉ khoảng 30%, tức là trung bình cứ 10 năm thì có khoảng 3 lần xảy ra mà thôi. Cũng đã có thời kỳ mà 6 năm liền ở miền Bắc không có đợt rét trong tháng 3 Âm lịch.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận cao nhất ở một số khu vực tại miền Bắc ngày 30/3 (thứ Hai tới): Hà Nội rất nóng. Ảnh: Ventusky, ICON.

Như vậy, việc thiếu vắng "rét nàng Bân" cũng không phải là sự bất thường về thời tiết. Điều này cũng không đồng nghĩa là chắc chắn mùa Hè tới sẽ khắc nghiệt hơn, vì nhiệt độ mùa Hè còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác. Tuy nhiên, theo xu hướng khí hậu toàn cầu thì mùa Hè ở khắp nơi sẽ nóng hơn và kéo dài hơn.

Trong thời điểm giao mùa này, cơ thể phải cố gắng thích nghi với sự thay đổi của thời tiết nên dễ mệt mỏi, uể oải. Người dân nên chú ý điều chỉnh thói quen sinh hoạt, ăn ngủ đều đặn, uống nhiều nước, mấy hôm nữa ở Hà Nội có nắng nóng thì nên hạn chế ra ngoài vào giờ nắng gắt nếu có thể.

Và trừ những người rất sợ lạnh thì ở Hà Nội cùng các tỉnh thành lân cận, chúng ta cất hết quần áo lạnh đi được rồi, không cần để lại để chờ “rét nàng Bân” nữa.