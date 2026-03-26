Hà Nội tăng nhiệt và “chào đón” mùa Hè, sẽ nóng chạm mức 40 độ vào ngày nào?

HHTO - Từ giờ đến cuối tuần, nhiệt độ ở Hà Nội duy trì hoặc dao động ít, nhưng bắt đầu có cảm giác của mùa Hè rồi. Qua cuối tuần này thì cảm nhận sẽ rất rõ ràng, và dự báo Hà Nội sẽ có ngày nóng chạm mức 40 độ C.

Trong vài ngày nay, nhiều người đã cảm thấy khá nóng bức, nhất là vào các buổi chiều, vì nhiệt độ chưa cao hẳn nhưng sự oi ẩm cũng gây cảm giác không mấy dễ chịu. Hôm nay, 26/3, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội tăng khá mạnh, buổi chiều lên đến 35oC.

Từ giờ đến cuối tuần, nhiệt độ ở Hà Nội dao động ít, có thể giảm nhẹ và trời nhiều mây hơn, nhưng nói chung đến thời điểm này thì xu hướng tăng nhiệt sẽ là chủ đạo. Và nắng nóng đến gần rồi.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 26/3. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã thông báo, từ khoảng 30/3 - 31/3, dự báo xảy ra nắng nóng diện rộng ở đồng bằng Bắc Bộ. Đây sẽ là đợt nắng nóng đầu tiên của năm 2026 ở khu vực này. Và như vậy, rõ ràng là nắng nóng đến sớm hơn nhiều so với trung bình nhiều năm.

Như đề cập trong một bản tin trước, các mô hình lớn cũng đã thống nhất trong dự báo ngày 30/3 - 31/3 sẽ là 2 ngày nóng cao điểm ở Hà Nội, nhiệt độ cảm nhận có thể cao đáng kể, và vì lâu lâu rồi chưa có nắng nóng như vậy nên người dân cũng sẽ cảm thấy nóng đáng kể.

Hiện tại, mô hình ICON của Đức và ECMWF của châu Âu - được cho là có độ chính xác cao trong dự báo gần - đều dự báo nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội trong 2 ngày trên sẽ chạm ngưỡng 40oC, thậm chí mô hình ICON dự báo chiều ngày 31/3, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội sẽ lên đến 41oC. Ở thời điểm cuối tháng 3 mà có mức nhiệt như vậy là rất cao.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều 31/3. Ảnh: Ventusky, ICON.

Khi thời tiết thay đổi mạnh như vậy, người dân lưu ý 2 vấn đề: Thứ nhất là nếu đang ở ngoài trời mà thấy có hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, lốc thì cần trú ngay; thứ hai là khi “bỗng dưng nắng nóng” thì cơ thể rất dễ bị mệt, mất nước, kiệt sức, nên người dân tránh ra ngoài vào những giờ nắng gắt nếu có thể và uống nhiều nước trong ngày.