Climax chặn ngôi vương của Luật Sư Bóng Ma, Perfect Crown chưa chiếu đã "chiến"

Sam
HHTO - Bắt đầu từ tuần cuối tháng 3 đến tháng 4, đường đua phim Hàn sẽ bước vào đợt cạnh tranh gắt khi đón hàng loạt "chiến mã". "Luật Sư Bóng Ma" càng chiếu càng hay, thắng đậm ở mảng rating nhưng độ bàn luận đã tạm thời bị "Climax" vượt mặt.

Phantom Lawyer (Luật Sư Bóng Ma) đang đi theo mạch mỗi tuần (2 tập) là một vụ kiện/ vụ án khác nhau. Câu chuyện của thân chủ ma, cách giải quyết mỗi vụ án lại có liên kết với tuyến nội tâm của nhân vật chính, "tổ đội" của Shin I Rang (Yoo Yeon Seok) được gắn kết logic, nhân văn, mạch phim chặt chẽ, càng xem càng thú vị.

Tập 5 - 6 đặt vấn đề đối lập với 2 "thân chủ ma" trước, linh hồn Jeong Sang Ho (Yoon Na Moo) không muốn Shin I Rang (Yoo Yeon Seok) giúp anh tìm sự thật về cái chết hay trừng phạt người đã hại mình mà muốn anh "trả tự do" cho đối tượng tình nghi đã sát hại mình.

Rating 2 tập này nhảy vọt, lần lượt đạt 8,7% và 10% - đây là tỷ suất người xem cao nhất của Luật Sư Bóng Ma (tính đến hiện tại), giúp tác phẩm này trở thành miniseries có rating cao nhất tuần, dẫn đầu chương trình phát sóng cùng khung giờ trên tất cả các kênh.

Nếu không có tác phẩm mới lên sóng thì Luật Sư Bóng Ma đang "bất khả chiến bại" ở đường đua rating cuối tuần. Rating Mad Concrete Dreams giảm, còn 2,6% và 3,4% ở tập 5 và 6. Rating Doctor Shin là 0,9% - 1,2%. Tỉ suất người xem tập 10 - 11 Mùa Rực Rỡ Của Em (In Your Radiant Season) là 2,6 - 2,5%, tập 7 - 8 Ánh Sáng Của Đôi Ta (Still Shining) là 1,1% và 0,8%.

Siren's Kiss tập 7 - 8 có rating đạt 3,9% và 4% - vẫn là con số ổn nhưng có thể thấy dấu hiệu đi xuống so với khởi điểm. Climax (Cực Hạn) bước vào tuần chiếu thứ 2 với rating tăng nhẹ. Tập 3 và 4 có tỉ suất người xem lần lượt là 3,9% và 3,5%. Rating không quá đột phá nhưng lượt xem trên nền tảng OTT của Climax lại khả quan và độ thảo luận trên các diễn đàn, mạng xã hội dày đặc.

Những cú twist nối nhau, diễn xuất và "phản ứng hóa học" bất chấp của dàn diễn viên chính - phụ đưa Climax lên dẫn đầu bảng xếp hạng (BXH) phim - diễn viên được quan tâm nhất tuần 3 tháng 3, trực tiếp soán ngôi Luật Sư Bóng Ma dù đây là "con tướng" từng liên tục lăm le hạng 1.

Climax tăng đến 6 hạng để dẫn đầu bảng phim, trong khi Ju Ji Hoon tăng 9 hạng, giữ ngôi vương bảng diễn viên. Luật Sư Bóng Ma và Yoo Yeon Seok đồng loạt tụt 1 hạng, lần lượt giữ hạng 3 và 4.

Đáng chú ý nhất phải kể đến Perfect Crown do IU và Byeon Woo Seok đóng chính. Dù phải còn 2 tuần nữa mới chính thức phát sóng (10/4), nhưng hàng loạt teaser, trailer được tung ra đã khiến khán giả "sốt ruột". Phim leo lên hạng 2 BXH phim được quan tâm nhất. IU và Byeon Woo Seok lần lượt đứng thứ 2 và 6 ở bảng diễn viên. Chỉ mới "khởi động" đã oanh tạc, Perfect Crown đang là ứng cử viên sáng giá cho hạng 1 ở tuần 2 tháng 4 - khi phim lên sóng.

