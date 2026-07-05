Clip xin lỗi vợ trước camera gây sốt, "chồng nhà người ta" từng là Nam vương

HHTO - Đoạn clip ghi lại cảnh xin lỗi vợ trước camera an ninh trong nhà giúp Vũ Thái Hưng nhận nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Từng là Nam vương Học viện Tài chính, Thái Hưng hiện tập trung theo đuổi con đường diễn xuất.

Những ngày qua, cộng đồng mạng liên tục chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một người chồng đứng trước camera an ninh trong nhà để nói lời xin lỗi vợ. Trong video, anh nhắn nhủ với chất giọng từ tốn: "Cún ơi tí mà Cún có xem được camera thì Cún tha lỗi cho Ba với nhé. Ba xin lỗi, từ sau Cún nói chuyện thì Ba lắng nghe Cún nói chứ Ba không lướt máy nữa, Ba không làm những việc linh tinh nữa nhé", kèm theo lời hứa sẽ không tái phạm.

Đoạn clip xin lỗi khiến hội chị em xao xuyến. - Nguồn: cun_lethuytrinh.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn trên mạng xã hội. Bên cạnh sự chú ý dành cho cách cư xử nhẹ nhàng, nhiều cư dân mạng cũng dành lời khen cho ngoại hình của nhân vật chính với các bình luận hài hước như: "Đã đẹp trai còn nhẹ nhàng, sao mà giận nổi" hay "Chị không tha lỗi là em tha ảnh đi đó".

Danh tính "chồng nhà người ta" nhanh chóng được tìm ra là Vũ Thái Hưng (sinh năm 1999), từng tham gia The Face Vietnam 2018, Quý Ông Đại Chiến mùa 2 và giành danh hiệu Nam vương Học viện Tài chính.

Thái Hưng trong chương trình Quý Ông Đại Chiến.

Chia sẻ nhanh với Hoa Học Trò Online về đoạn clip đang lan truyền, Thái Hưng cho biết đây đều là những khoảnh khắc sinh hoạt thường ngày được camera trong nhà ghi lại. Thời gian gần đây, vợ anh lập kênh TikTok để lưu giữ những kỷ niệm của hai vợ chồng. Sau một thời gian tạm giảm hoạt động trên mạng xã hội để tập trung cho công việc cá nhân, anh cũng không ngờ những video đời thường ấy lại tiếp tục nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Giao diện "giận không nổi" của Thái Hưng.

Nói về câu chuyện phía sau đoạn clip, Thái Hưng cho biết đây là tình huống quen thuộc trong cuộc sống của hai vợ chồng. "Chuyện này là thường ngày ở nhà rồi. Vợ mình hay dỗi nhưng cũng nhanh nguôi vì toàn dỗi yêu. Nhiều lúc mình không biết bản thân sai ở đâu, nhưng hiểu tính vợ nên cứ chủ động xin lỗi. Mình thấy điều đó hết sức bình thường, vợ vui là được", anh chia sẻ.

Cặp đôi chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu trên trang cá nhân.

Trước khi đoạn clip lan truyền, cặp đôi từng được nhiều người biết đến trên mạng xã hội trong giai đoạn 2018 - 2023 với các bộ ảnh và video có lượng tương tác cao. Sau đó, anh giảm nhịp độ hoạt động trên mạng xã hội để dành thời gian theo đuổi định hướng mới.

Từ năm 2023, Thái Hưng bắt đầu học diễn xuất. Đến năm 2025, anh giành ngôi Á quân chương trình Gương Mặt Điện Ảnh, từ đó tiếp tục theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Thời gian gần đây, Thái Hưng góp mặt với vai phụ trong Mesdames Thanh Sắc và tham gia dự án điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng. Nam diễn viên cho biết diễn xuất là định hướng phát triển lâu dài của mình.

