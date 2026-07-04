Một ly nước ngang giá bữa ăn: Bài toán "đắt hay đáng" của khách hàng Gen Z

HHTO - 60 ngàn đồng có thể mua một tô phở đầy đủ dinh dưỡng hoặc một ly matcha latte. Cùng một mức giá nhưng hai lựa chọn lại khiến cộng đồng mạng "chia phe": Người cho rằng thị trường đồ uống đang bị "ngáo giá", người lại khẳng định đó là mức giá hợp lý cho trải nghiệm và giá trị thương hiệu. Vậy đâu là lời giải cho nghịch lý này?

Khi một ly nước ngang giá một bữa ăn

Những năm gần đây, mức giá của đồ uống tại nhiều thương hiệu liên tục tăng. Từ cà phê, trà sữa đến matcha, không khó để bắt gặp những ly nước có giá từ 60.000 đến gần 100.000 đồng theo cư dân "thành phố sợi chỉ" Threads.

“Có một nghịch lý khá thú vị khi 60.000 đồng mua một bát phở bò nhiều người còn cân nhắc, nhưng 60.000 đồng cho một ly matcha latte lại dần trở thành chuyện... bình thường”. Không ít netizen đồng tình, nhưng cũng có nhiều ý kiến cho rằng mức giá hiện nay hoàn toàn hợp lý.

Cuộc thảo luận nảy lửa trên thành phố sợi chỉ Threads. Nguồn: @hoainien.taichinh

Một bên đồng tình rằng thị trường đồ uống đang bị “ngáo giá”, tức là đẩy giá quá cao so với chất lượng và giá trị mang lại. Song, nhiều bình luận cho rằng giá của một ly matcha latte ngang bằng với tô phở là điều dễ hiểu. Bởi matcha là loại nguyên liệu nhập khẩu, một ki-lô-gram matcha có thể lên đến vài triệu đồng.

Vì sao một ly nước ngày càng đắt?

Với các chủ quán, khách hàng không chỉ mua một ly nước mà còn mua trải nghiệm, không gian để học tập, làm việc hoặc gặp gỡ bạn bè. Bạn Viên Triệu Huy (Lớp 11, TP.HCM) chia sẻ: “Mình đi cà phê một tuần từ 1-2 lần, trung bình một tháng khoảng năm lần, chưa kể những lần được bạn bè rủ đi. Mỗi lần đi, mình sẽ 'bế quan tỏa cảng' khoảng 11 tiếng đồng hồ nên mình thường kêu hai ly nước. Chi phí bỏ ra mỗi tháng cho việc đi cà phê của mình là từ 300.000 đến 400.000 đồng.

Bạn Viên Triệu Huy. Ảnh: NVCC.

Lúc đầu mình có cảm thấy hơi mắc. Nhưng ngẫm lại, mình thấy xứng đáng với số tiền bỏ ra. Mình ngồi ở một nơi được bày trí đẹp, khiến mình có hứng nên tăng hiệu suất học tập, có máy lạnh giữa thời tiết oi bức, chỗ ngồi rộng rãi thoáng mát thì với mức giá đó cũng 'khá niche' đó!".

Khách hàng Gen Z sẵn sàng chi trả cho các sản phẩm có thành phần healthy ít đường, giàu dưỡng chất, thiết kế bao bì bắt mắt và giá trị thương hiệu. Vì thế, quán cà phê ngày càng đầu tư nhiều hơn về không gian, trải nghiệm của khách hàng. Giá của một ly nước còn bao gồm thuế, chi phí đầu vào như chi phí nguyên liệu, vận chuyển, năng lượng với vật giá leo thang và chi phí cố định như mặt bằng, nhân viên, điện nước.

"Đắt" hay "đáng" phụ thuộc vào người cầm ví

Trên thực tế, khi nhu cầu của mỗi người khác nhau, cảm nhận về một mức giá “đắt” hay “đáng” cũng sẽ không giống nhau.

Bạn Như Phương. Ảnh: NVCC.

Bạn Như Phương (sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM) chia sẻ: “Thị trường đồ uống hiện nay còn chịu tác động mạnh từ yếu tố thương hiệu và xu hướng tiêu dùng. Khi một sản phẩm trở thành hot trend, được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội hoặc gắn với một phong cách sống nhất định, mức sẵn sàng chi trả (willingness to pay) của người tiêu dùng cũng tăng lên. Điều này cho phép doanh nghiệp bán với mức giá cao hơn mà vẫn có khách hàng".

Nếu chất lượng đồ uống, dịch vụ hay trải nghiệm không tương xứng với mức giá, người tiêu dùng sẽ nhanh chóng chuyển sang thương hiệu khác. Cuối cùng, chính thị trường sẽ điều chỉnh những mức giá bị đẩy lên quá cao.

Một ly nước 70.000 đồng có thể là khoản chi hợp lý với người coi quán cà phê là nơi làm việc hay thư giãn sau một ngày dài. Nhưng với những người chỉ đơn giản muốn giải khát, số tiền đó lại trở thành một khoản chi không cần thiết. Thay vào đó, khách hàng Gen Z có thể sử dụng khoản tiền ấy cho những chi tiêu hợp lý hơn, lựa chọn những thức uống mua mang đi, giá thành sẽ rơi xuống thấp hơn 50.000 đồng tùy theo quán.