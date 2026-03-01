Bắc Ninh: Triển khai 14 tuyến công trình tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2026

HHTO - Tại xã Gia Bình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026, phát động triển khai 14 tuyến công trình thanh niên với tổng trị giá gần 23,2 tỷ đồng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Tháng Thanh niên và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phát động triển khai 14 tuyến công trình thanh niên (với tổng trị giá gần 23,2 tỷ đồng), đây là con số tương ứng để chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, hướng tới chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026).

14 tuyến công trình thanh niên với tổng giá trị gần 23,2 tỷ đồng.

Tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và các đơn vị đồng hành đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa như: Trao tặng 50 suất quà cho học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao 10 suất học bổng “Nâng bước chân em tới trường” trị giá 6 triệu đồng/suất/năm và 10 “Góc học tập cho em” trị giá 2,5 triệu đồng/góc.

Nhiều suất học quà được trao tặng đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, Ban thường vụ còn trao tặng công trình “Nước sạch vệ sinh môi trường”; khánh thành công trình “Thắp sáng đường quê”, “Sơn sửa nhà cho gia đình chính sách có công với cách mạng”; trao công trình “Đồng hành cùng người dân nâng cao năng lực số” cho 4 xã Gia Bình, Đông Cứu, Đại Lai, Cao Đức; tổ chức tư vấn, khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho hơn 300 người dân.

Cũng tại Lễ khởi động, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh ra mắt các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân tái định cư, hỗ trợ chuyển đổi số và đảm bảo an sinh xã hội; tổ chức kết nạp 95 đoàn viên mới - lớp đoàn viên mang dấu ấn kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh góp phần bổ sung lực lượng trẻ, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn.

Ra mắt đội hình hỗ trợ người dân chuyển đồ tái định cư.

Ngay sau đó, các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên và Tết trồng cây năm 2026 được triển khai đồng loạt trên địa bàn toàn tỉnh như: Trồng cây xanh, tập huấn chuyển đổi số, tư vấn khám chữa bệnh miễn phí cho người dân, hỗ trợ sinh kế, khánh thành các công trình thanh niên… Qua đó góp phần xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp và thúc đẩy chuyển đổi số trong cộng đồng.

Các đại biểu tham gia trồng cây tại khuôn viên Trường THPT Lê Văn Thịnh.

Các tuyến công trình thanh niên không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân mà còn khẳng định vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ Bắc Ninh trong công cuộc chuyển đổi số, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh; thể hiện quyết tâm thi đua, cống hiến và trưởng thành của thế hệ trẻ toàn tỉnh.