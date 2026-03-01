8 nước đóng không phận, hàng không Trung Đông tê liệt: Du khách Việt lưu ý gì?

HHTO - Do căng thẳng, xung đột ở Trung Đông, không phận của một số quốc gia ở khu vực này đóng cửa, hàng nghìn chuyến bay bị hủy. Việc này ảnh hưởng ra sao đến các chuyến bay sắp tới, và người Việt đang ở Trung Đông hoặc sắp có chuyến bay quốc tế nên lưu ý gì?

Xung đột ở Trung Đông đã khiến khu vực này ở trong tình trạng báo động đỏ. Hệ quả tức thì là một số quốc gia ở khu vực này đóng cửa không phận và các sân bay lớn kết nối châu Âu, châu Phi, châu Á, theo AP. Có thể nói, hàng không dân sự ở khu vực này gần như bị tê liệt hoàn toàn.

8 quốc gia đã đóng cửa không phận, trong đó có UAE (nơi có sân bay Dubai và Abu Dhabi), Qatar, Iran, Israel..., theo Euronews. Chỉ riêng Sân bay Quốc tế Dubai - sân bay "bận rộn" nhất thế giới về lưu lượng khách quốc tế - đã ghi nhận hơn 700 chuyến bay bị hủy, theo trang 1News của New Zealand.

Emirates, hãng bay quốc tế lớn nhất khu vực, tạm dừng vô thời hạn toàn bộ hoạt động bay từ Dubai. Một số hãng khác như Etihad, Qatar Airways cũng tương tự và nói sẽ có thông báo tiếp theo.

Hành khách bị hủy chuyến bay đang đợi ở sân bay tại Lebanon vào ngày thứ Bảy, 28/2. Ảnh: Hassan Ammar/ AP.

Trung Đông vốn là "hành lang bay" rất quan trọng. Khi các nước trong khu vực đóng cửa không phận, nhiều chuyến bay kết nối các châu lục buộc phải bay vòng đường khác, kéo dài thời gian và tăng chi phí nhiên liệu đáng kể. Nhiều hãng hàng không lớn ở châu Âu và châu Á như như Lufthansa, Air France, British Airways, Air India… đã đình chỉ hoặc điều chỉnh đường bay đến khu vực.

Tại Việt Nam, hãng hàng không Vietnam Airlines thông báo các chuyến bay của hãng hiện tại không bị ảnh hưởng trực tiếp, và "Hãng tiếp tục theo dõi sát tình hình khai thác và chủ động chuẩn bị các phương án phù hợp nhằm bảo đảm hành trình của hành khách luôn an toàn, thuận lợi và đúng kế hoạch", theo Znews và Dân Trí. Tuy nhiên, để cẩn thận thì hành khách sắp tới có các chuyến bay dài nên liên hệ hãng để kiểm tra lịch bay.

Một số hãng hàng không quốc tế như Emirates, Qatar Airways thì đã thông báo hoãn nhiều chuyến bay từ TPHCM đến Trung Đông.

Rất nhiều chuyến bay phải bay vòng. Ảnh: FlighRadar24.

Bộ Ngoại giao Việt Nam đã khuyến cáo công dân Việt Nam không đến Iran và Israel vào thời điểm hiện tại, không đến khu vực lân cận chịu ảnh hưởng của xung đột nếu không thực sự cần thiết.

Ngoài ra, Đại sứ quán Việt Nam tại một số nước Trung Đông cũng đã đề nghị công dân hạn chế di chuyển không cần thiết, chuẩn bị sẵn phương án tự bảo vệ tại các vị trí an toàn trong nhà/ nơi làm việc, luôn giữ giấy tờ tùy thân bên người, tránh các nơi đông người, các sự kiện nhạy cảm, các trung tâm thương mại lớn…

*Tình hình vẫn đang thay đổi từng giờ. Đây là bài viết cập nhật đến chiều Chủ Nhật, 1/3/2026.