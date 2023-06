Có công mài sắt có ngày giống BTS: Hành trình từ con số 0 trở thành huyền thoại K-Pop

HHT - Chẳng ai đoán được rằng một nhóm nhạc từng bị mỉa mai, thậm chí đứng trên bờ vực tan rã như BTS lại trở thành niềm tự hào của Hàn Quốc, tạo nên huyền thoại và mở ra sự bùng nổ trên toàn cầu của K-Pop.

Nửa thập kỷ đen tối

Nửa chặng đầu trong hành trình 10 năm qua của BTS không phải con đường trải hoa. BigHit Ent (tiền thân của HYBE) khi đó chỉ là một công ty nhỏ. BTS ra mắt năm 2013, gánh trên vai món nợ 2,8 tỷ won (gần 50 tỷ đồng) của công ty. Cái tên BTS - Bangtan Sonyeondan, Chống Đạn Thiếu Niên Đoàn từng bị Knet đem ra giễu cợt vì vừa dài vừa kỳ lạ khi nhóm mới hoạt động.

Xuất thân từ công ty nhỏ, không có chống lưng lại không tạo được tiếng vang sớm khi vừa ra mắt khiến BTS thời gian đầu sự nghiệp không có cơ hội xuất hiện nhiều trên các chương trình truyền hình, bị ghẻ lạnh, cắt thời lượng lên sóng…

Năm 2016, khi BTS tổ chức concert 2016 BTS Live On Stage: Epilogue tại nhà thi đấu Seoul Olympic Gymnastics Arena, RM trả lời phỏng vấn rằng mong nhóm sẽ nhận được Daesang. Câu trả lời này cũng bị Knet chế giễu suốt thời gian dài vì cho rằng BTS đang ảo vọng.

SUGA và RM từng là rapper hoạt động trong giới underground, quyết định ra mắt với tư cách idol của cả hai cũng bị không ít rapper coi thường, thậm chí bị chế nhạo trực tiếp trong một chương trình.

Đến hiện tại, ARMY (fandom của BTS) vẫn “ghi hận” thời điểm Jung Kook tham gia Flower Crew, lúc đó BTS chưa quá nổi tiếng, anh bị một số nghệ sĩ có tiếng trong dàn cast chèn ép, chê hamburger anh mua đến mời mọi người là đồ ăn thừa… Fan tin rằng chính quá khứ đen tối này là lý do BigHit lẫn BTS ít tham gia show tạp kỹ, chương trình thực tế.

Năm 2015, BTS nhận được chiếc cúp đầu tiên trong chương trình âm nhạc với I Need U. Nhưng chưa kịp vui mừng thì nhóm bị hàng loạt fandom khác tố gian lận kết quả. Đến cuối năm 2016, nhóm thắng Daesang đầu tiên - Album của năm tại MMA, một lần nữa chịu sự “khủng bố” của các fandom khác vì cho rằng nhóm không xứng đáng. Các hashtag tố gian lận, chỉ trích BTS cũng dàn hàng, trending bên cạnh hashtag chúc mừng của ARMY trên mạng xã hội.

Để dập tắt mọi tranh cãi, ARMY đã đưa ra bảng số liệu thanh minh giúp nhóm. Những khó khăn tưởng như qua đi, thì đến năm 2018, thời khắc BTS nhận Daesang Nghệ sĩ của năm tại MAMA 2018 trở thành biển lệ khi nhóm hé lộ từng suýt tan rã vào đầu năm.

Bước đi làm nên huyền thoại

Mỗi khó khăn là một lần mài giũa, viên ngọc BTS càng mài càng sáng và hiện tại đã trở thành viên minh châu tỏa sáng một phương trời. Chiến thắng tại Billboard Music Awards 2017 ở hạng mục Top Social Media Artist là một bước đệm lớn trong sự nghiệp của BTS. Cũng từ thời điểm này, các hoạt động tại quốc tế của nhóm trở nên sôi nổi hơn, từ biểu diễn tới đề cử tại AMAs, VMAs…

Kể từ sau năm 2019 trở đi, lượng fan trong nước lẫn quốc tế tăng mạnh cũng là lúc sự nghiệp của BTS thăng hoa theo hướng không ai ngờ tới. Album Map of the Soul: Persona và ca khúc Boy With Luv phát hành lập nên hàng loạt kỷ lục từ lượt stream, lượt xem đến doanh số album thời điểm đó.

Năm 2020, ca khúc Dynamite giúp BTS trở thành nghệ sĩ Hàn đầu tiên đặt chân lên hạng 1 của Billboard Hot 100, kế đó là Life Goes On và Butter. Đến hiện tại, BTS vẫn là nghệ sĩ Hàn duy nhất đặt chân lên hạng 1 bảng xếp hạng này.

Giữ kỷ lục nghệ sĩ giữ cúp Daesang nhiều nhất chưa là gì, khi BTS đang là nghệ sĩ K-Pop đầu tiên và duy nhất có đề cử tại giải thưởng âm nhạc danh giá nhất toàn cầu Grammys trong 3 năm liên tiếp. Dù chưa được nhận giải, nhưng nhóm cũng đang giữ thành tích 5 lần được đề cử tại lễ trao giải này.

Sức ảnh hưởng của BTS trên toàn cầu cùng những nỗ lực lan tỏa văn hóa Hàn Quốc, truyền cảm hứng sống tích cực tới giới trẻ là những lý do BTS nhận được tín nhiệm từ các nhà lãnh đạo quốc gia. Nhóm được bổ nhiệm là Đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc vào năm 2019, biểu diễn và phát biểu tại Đại hội đồng của Liên Hợp Quốc, có chuyến thăm tại Nhà Trắng…

Một thập kỷ và hơn thế

Một thập kỷ bên nhau, điều người hâm mộ nhìn thấy ở BTS không chỉ là “huyền thoại” của nền âm nhạc K-Pop, mà còn là tình cảm bền chặt như một gia đình. Jin từng chia sẻ: “Một năm có 365 ngày thì tôi và các thành viên BTS gặp nhau đến 360 ngày, chúng tôi có rất nhiều thứ để làm cùng nhau”. Các chàng trai cũng coi người thân của từng thành viên là người thân của mình, tranh thủ đến ủng hộ đồng đội trong các lịch trình cá nhân…

Từ ký túc xá chật hẹp đến căn hộ riêng, BTS vẫn giữ vẹn nguyên và sử dụng những món đồ được fan tặng. Sự trân quý, cưng chiều mà BTS dành cho ARMY cũng là sợi dây níu chân người hâm mộ không thể “thoát hố”.

Trong tương lai gần, khó có thể đoán định một nhóm nhạc, thần tượng nào có thể làm nên chuỗi thành tích như BTS. Và sau 10 năm, hào quang rực rỡ đó có lu mờ dần? Câu trả lời nghiêng về đáp án “không”. Bởi sau 10 năm miệt mài hoạt động nhóm, thời điểm khép lại gần một thập kỷ hoạt động đầu tiên của BTS cũng là lúc các chàng trai mở ra chương mới trong sự nghiệp: Vẫn là BTS, nhưng không phải luồng sáng lớn chung rực rỡ mà tỏa ra thành 7 tia sáng với màu sắc, bản sắc riêng.

5/7 chàng trai của BTS đã chính thức ra mắt solo. Mỗi người một cá tính âm nhạc riêng, thể hiện rõ thế mạnh và xác lập những kỷ lục riêng. Bộ đôi V - Jung Kook là 2 thành viên chưa chính thức ra mắt solo, cũng là 2 thành viên có độ nhận diện toàn cầu cao nhất. Vì vậy, sức ảnh hưởng từ sản phẩm âm nhạc cá nhân của cả hai dự kiến sẽ tạo nên hiệu ứng và những thành tích vô tiền khoáng hậu khác cho K-Pop.

10 năm cùng nhau bước qua mọi gian khó để đứng trên đỉnh danh vọng, BTS và ARMY đã cùng nhau gây dựng một nền móng vững chắc để chứng minh rằng: Sau một thập kỷ, sự gắn kết của 7 chàng trai và người hâm mộ sẽ tạo thành hơi ấm, luồng nhiệt năng duy trì ánh sáng của những “huyền thoại K-Pop”.