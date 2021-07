Cô gái Hưng Yên nghỉ hưu năm 27 tuổi để "phát triển nội tâm", dân mạng tranh cãi nảy lửa

HHT - Mới đây, câu chuyện về một cô gái ở Hưng Yên chọn "nghỉ hưu" năm 27 tuổi với tài khoản tiết kiệm hơn 100 triệu đồng để "khám phá thế giới nội tâm" khiến cộng đồng mạng tranh cãi nảy lửa.

Theo VNExpress, trước khi "nghỉ hưu", cô gái tên H. là một nhân viên ngân hàng, ngoài ra còn làm thêm trong lĩnh vực bảo hiểm. Như những người trẻ tốt nghiệp ra trường, cô cũng có nhiều năm căng sức làm việc để tìm kiếm cuộc sống vật chất sung túc hơn. H. chia sẻ mỗi ngày cô phải làm việc 12 -14 tiếng, bất kể cuối tuần. Nhờ những tháng năm đó, cô góp tiền xây nhà cho bố mẹ, mua sắm đồ gia dụng trong nhà và trang trải những chuyến du lịch xa.

Từ năm 25 tuổi, H. bắt đầu trăn trở nhiều về "ý nghĩa cuộc đời". Đó là giai đoạn cô gái trẻ cảm thấy mông lung nên đọc nhiều sách và quyết định khám phá thế giới nội tâm. Cô cho biết, từ đó cô nhận ra "cuộc sống này, nếu chỉ sống thôi thì không khó, sống bình yên cũng không khó. Người thấy khó là bởi vì tay muốn nắm giữ quá nhiều".

Giữa năm 2019, H. rời Hà Nội về quê làm việc tại một ngân hàng ở Phố Nối (Hưng Yên), để có nhiều thời gian bên bố mẹ. Cô thực hành lối sống chậm, hàng ngày lên giường lúc 9h tối và dậy từ 4h sáng. H. ăn chay và tự nấu cả 3 bữa, tính ra mỗi bữa chỉ tốn 10.000 đồng.

H. cũng bỏ xe máy, chuyển qua đạp xe đi làm và đi bộ đi chơi. Lối sống xanh được cô theo đuổi triệt để, như đem theo làn, hộp đi chợ để không sử dụng túi nilon. Những lúc đi cà phê luôn yêu cầu cốc thuỷ tinh và dùng thìa thay cho ống hút. Cô hạn chế tối đa mua sắm, giảm thiểu hoá chất và thiết bị điện. Ngay cả trong việc ăn chay, cô cũng ưu tiên những thực phẩm tươi sống và luôn ăn hết những gì mình nấu.

H. cho biết từ khi cô chọn lối sống này, hầu hết người xung quanh đều thấy cô "lập dị". Các đồng nghiệp hỏi cô "Sao lại đạp xe 8 km đi làm?", "Sao lại ăn chay?". Mẹ cô xót con gái da sẫm đi, gầy đi. Nhưng rồi mọi người cũng không nói, không hỏi nữa. Gia đình H. giờ thấy con gái khỏe mạnh yêu đời hơn, cũng ăn chay theo.

Cuối tháng 3 vừa qua, H. đã có một quyết định khác số đông: Nghỉ hưu ở tuổi 27. Tài sản mà H. có, ngoài vài đồ dùng cá nhân thì chỉ là một sổ bảo hiểm xã hội mới đóng 1 năm và hơn 100 triệu đồng tiết kiệm.

Một ngày của H. bắt đầu bằng việc thức dậy lúc 4h, dành 1 tiếng để ngồi thiền, 1 tiếng tập yoga và ngồi ban công ngắm bình minh. Sau đó cô đạp xe xuyên qua làng ra chợ mua ít hoa quả, tiện thể đi "tắm nắng" với hành trang là một chiếc làn đựng sách và bút. Chiều ngủ dậy, cô đọc sách, luyện chữ, trồng cây, hoặc làm đồ handmade. Có hôm lười, cô chỉ nằm một chỗ xem phim và nghe nhạc. Theo H., cuộc sống "về hưu" của cô trong 3 tháng qua không có áp lực tiền bạc, không bon chen, chỉ đơn giản tận hưởng và làm những điều bản thân thấy thích.

Câu chuyện của H. sau khi được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đã nhận về không ít ý kiến trái chiều. Có người cho rằng H. dường như quá mơ mộng, thậm chí có phần "thiếu trách nhiệm" với gia đình và xã hội khi lựa chọn "nghỉ hưu" năm 27 tuổi. Nhưng cũng có nhiều ý kiến khác bênh vực, cho rằng H. có quyền lựa chọn hướng đi của cuộc đời mình, miễn là cô ấy cảm thấy thoải mái và hạnh phúc.

Dưới đây là một số bình luận của cộng đồng mạng:

- Em cứ hình dung xem nếu em bị ốm phải đi viện thì số tiền đó có đủ để trang trải không? Rồi ngay cuộc sống hàng ngày các tiện ích xã hội mà em đang sử dụng: Đường xá, an ninh... từ đâu mà có? Tiền đóng góp từ thuế của nhân dân và doanh nghiệp đó. Vậy ai cũng nghỉ hưu hưởng thụ và không làm việc như thế thì lấy đâu ra những con đường cho xe đạp em đi, môi trường, an ninh an toàn cho em sống? Hãy lao động vì chính mình đi.

- Mỗi người có quyền lựa chọn cách sống riêng, miễn sao họ thấy vui vẻ an lạc và không gây phiền não cho người khác là được.



- Không có đúng hay sai, chỉ có phù hợp hay không phù hợp. Kiểu sống ăn chay, ngồi thiền, ít màng sự đời cũng giống như một hình thức tu tại gia. Làm gì cũng được, miễn là đừng làm gì để mình phải hối hận là được. Ý nghĩa cuộc đời không nhất thiết cứ phải lớn lao.

- Tất nhiên đây chỉ là một phần của cuộc sống xã hội, chứ nếu toàn xã hội ai cũng thế này thì chúng ta sẽ đi về đâu?

- Nếu có nhiều tiền, đủ lo cho gia đình và bản thân rồi, thì tôi cũng sẽ nghỉ hưu sớm. Ai mà chẳng muốn rũ bỏ mọi công việc mệt mỏi và âu lo, để hoà mình với thiên nhiên, để đi du lịch khắp bốn phương.

- Nghe thì thấy hay và rất thích đó nhưng chỉ phù hợp cho những người độc thân, không phải chịu gánh nặng cơm áo gạo tiền.

Nhật Linh (tổng hợp)