"Cô Thành Trong Gương” và hành trình chữa lành cho những tâm hồn vụn vỡ

HHT - Bộ phim tài liệu về quá trình thực hiện album solo “Jack In The Box” oanh tạc BXH và buổi diễn đầu tiên với quy mô 70.000 fan ở sân khấu Lollapalooza, Chicago lần đầu tiên được j-hope (BTS) bật mí trên màn ảnh rộng.

HHT - Sau triển lãm mỹ thuật "How Are You These Day?", Quang Đại tiếp tục mang đến triển lãm “Tình yêu là tất cả” kết hợp cùng Susan Baik từ Baik Art.