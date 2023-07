Concert BLACKPINK ở Hà Nội: 13 bài chưa phải tất cả, sân khấu solo sẽ được bổ sung?

HHT - Đại diện ban tổ chức xác nhận 13 bài được Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cấp phép chưa phải danh sách biểu diễn chính thức của BLACKPINK trong concert tại Hà Nội sắp tới. YG Ent cũng phải lên tiếng khi fan Việt quá bức xúc.

Ngày 4/7, đại diện Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cho biết BLACKPINK đã được cấp phép biểu diễn tại Hà Nội vào cuối tháng 7 tới. Báo Vietnamnet đưa tin, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, bà Phạm Thị Mỹ Hoa xác nhận đơn vị tổ chức xin cấp phép 13 bài hát và Sở chấp thuận yêu cầu này.

Các ca khúc bao gồm: DDU-DU DDU-DU, Shut Down, Typa Girl, Pretty Savage, Stay, Playing with fire, Whistle, As if it's your last, Lovesick Girls, Don’t Know What To Do, Forever Young, Kiss and Make Up và Ice Cream.

Danh sách bài hát xin cấp phép và được duyệt quá ít ỏi làm dấy lên những lo ngại và tranh cãi từ cộng đồng người hâm mộ lẫn khán giả Việt nói chung về concert của BLACKPINK tại Hà Nội sắp tới. 13 ca khúc được cấp phép đồng nghĩa BLACKPINK chỉ có thể diễn tối đa 13 ca khúc này cho 2 đêm concert, một setlist (danh sách biểu diễn) chỉ bằng phân nửa với concert ở các khu vực khác, vừa tầm với một mini concert hay fan meeting.

Cộng với thông tin về giá vé chính thức và sơ đồ được ban tổ chức công bố, khán giả Việt - những người chuẩn bị tinh thần để "đu concert" BLACKPINK càng thêm khó chịu vì giá vé từ 1,2 tới gần 10 triệu đồng chỉ cho một đêm diễn vỏn vẹn 13 bài.

Sau làn sóng phản ứng của khán giả Việt, theo báo Thanh Niên, đại diện ban tổ chức concert Born Pink tại Việt Nam khẳng định 13 bài chưa phải setlist chính thức: "Chúng tôi vẫn đang trong quá trình cập nhật đầy đủ hồ sơ. Danh sách bài hát sẽ không dừng lại ở con số 13 bài. Người hâm mộ hãy chờ những thông tin mới nhất được cập nhật trong thời gian tới". Ngoài ra, đơn vị này cho biết đang tìm cách đính chính thêm để tránh gây hoang mang dư luận.

Sáng 5/7, đại diện YG Ent - công ty chủ quản BLACKPINK cho biết: "Danh sách biểu diễn concert ở Hà Nội đang lan truyền là không đúng. Chúng tôi vẫn tiến tục tổ chức với các tiết mục tương tự như concert ở các nước khác".

Bổ sung thêm các ca khúc mới, hit nổi bật của nhóm như How You Like That, Pink Venom..., đặc biệt là các sân khấu solo của từng thành viên là điều fan mong đợi ban tổ chức có thể làm việc nhanh chóng để quy kiểm duyệt, giúp concert diễn ra thuận lợi.

Không yêu cầu BLACKPINK phải chuẩn bị một setlist mới toanh cho concert tại Hà Nội, hiện tại, fan hy vọng đúng như những gì YG Ent vừa thông báo, để BLACKPINK diễn đúng với những gì nhóm từng làm ở các concert trước đó. Thay đổi về giá và sơ đồ chỗ ngồi lẫn bổ sung quyền lợi xem soundcheck cũng là điều fan mong ngóng.