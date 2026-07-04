Concert của GREY D: "Fan cứng" CONGB chấm 100 điểm, "mưa giấy note" chiếm sóng

HHTO - Kết thúc đêm concert Ánh Sáng • Màn Đêm D-1 của GREY D, Anh trai CONGB liền tức tốc "rì viu" chấm ngay 100 điểm vì những sân khấu "đã tai, đã mắt". Trong khi đó, trên mạng xã hội, GREYDIANS (FC của GREY D) cùng nhau khoe "số dư" - với "cơn mưa giấy note" ghi kèm lời chúc và chữ ký từ thần tượng.

Tối 3/7, concert Ánh Sáng • Màn Đêm D-1 của GREY D chính thức diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM), có sự tham dự của hàng nghìn khán giả và nhiều nghệ sĩ như Trấn Thành, CONGB, Orange, Võ Điền Gia Huy...

Mở đầu concert, GREY D xuất hiện giữa không gian ánh sáng mờ ảo, dẫn dắt khán giả bước vào thế giới của Ánh Sáng • Màn Đêm. Xuyên suốt khoảng 3 tiếng đứng trên sân khấu, "hoàng tử nhạc số" lần lượt thể hiện các ca khúc trong album đầu tay như Hóa Ra, Yêu Em Như, Mới Hôm Qua, Tựa Đầu, Họa Nhạc Dưới Ánh Trăng, toidaidot, Đường Về. Bên cạnh đó, nhiều bản hit đã gắn liền với tên tuổi GREY D như Có Hẹn Với Thanh Xuân, Vài Câu Nói Có Khiến Người Thay Đổi, Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay Mưa, Đưa Em Về Nhà... trở thành "đặc sản" được cả khán phòng nhiều lần đồng thanh hòa giọng.

GREY D mang đến những sân khấu "đã tai, đã mắt".

Đêm nhạc còn có sự góp mặt của hai khách mời đặc biệt là Khang (Chillies) và MIN. Những màn kết hợp giàu cảm xúc, ăn ý và mượt mà giữa các nghệ sĩ mang đến nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, góp phần làm phong phú màu sắc âm nhạc của chương trình.

Nếu như GREY cùng Khang khiến fan đắm chìm vào những giai điệu bắt tai và phong cách phóng khoáng của Mascara, 1001 Câu Trả Lời thì sân khấu cùng MIN lại dạt dào cảm xúc. Song ca cùng đàn chị ca khúc Đôi Mắt Kẻ Si Tình, GREY D tiết lộ ngay khi đặt bút viết bài hát này, anh đã dành riêng một phần lời cho MIN, đồng thời giả giọng ca khi thể hiện bản demo.

GREY D cùng khách mời đặc biệt Khang (Chillies) trình diễn Mascara và 1001 Câu Trả Lời.

Tiết mục Đôi Mắt Kẻ Si Tình "cực tình" nhận "bão tim" nhưng fan ngậm ngùi: "Bài này hay nhưng khó hát theo quá anh ơi".

Không chỉ trình diễn các ca khúc "chính chủ", danh sách hơn 30 bài hát của GREY D còn có Mưa Tháng Sáu, Trái Đất Ôm Mặt Trời, Vầng Trăng Cô Đơn. Nam ca sĩ phát huy chất giọng trầm ấm, mềm mại nhưng vẫn có độ vang đặc trưng. Trên sân khấu, GREY D hát tự nhiên, nhả chữ rõ ràng, không phô diễn kỹ thuật mà lựa chọn cách truyền tải cảm xúc chân thành, lên cao trào vừa đủ và tiết chế ở những đoạn cần sự sâu lắng.

Biểu diễn cùng live band cũng mang đến diện mạo mới cho nhiều ca khúc. Các bản phối được làm dày hơn với nhiều lớp nhạc cụ, những đoạn chuyển nhịp và cao trào được xử lý mạnh mẽ hơn nhưng vẫn giữ được giai điệu quen thuộc để khán giả có thể hòa giọng ngay từ những câu hát đầu tiên.

Điểm nổi bật của concert chính là đề cao yếu tố cảm xúc, ở đó GREY D lựa chọn kể câu chuyện bằng âm nhạc. Nam ca sĩ đầu tư chỉn chu về phần nhìn, mang đến những sân khấu với không gian nhiều lớp, nơi ánh sáng, hình ảnh, các đạo cụ như rừng cây, mỏm đá cùng "cất lên tiếng nói". Bên cạnh đó, có những khoảnh khắc chỉ còn GREY D đứng giữa luồng sáng hẹp trong không gian tối, cũng có lúc toàn bộ sân khấu được nhuộm đỏ, kết hợp cùng rèm lớn, hiệu ứng hoa rơi và khói sân khấu, tạo nên một khung hình "tuyệt đối điện ảnh".

Ngay trong thời gian concert diễn ra, mạng xã hội cũng chứng kiến sức lan tỏa mạnh mẽ của chương trình. Concert Ánh Sáng • Màn Đêm nhanh chóng dẫn đầu lượng thảo luận trên nhiều nền tảng, ghi nhận hơn 1 triệu bài đăng trên Threads. Sau đêm diễn, CONGB đã tức tốc "rì viu" nhanh trên kênh thông báo: "Concert anh GREY D hay quá, từ thị giác cho tới tai nghe. Tôi chấm 100 điểm trong lòng tôi".

"Fan cứng" CONGB có mặt từ sớm để xem concert của GREY D, nhiệt tình giao lưu cùng khán giả.

Trực tiếp tham gia concert của GREY D, Trấn Thành hết lời khen ngợi về không gian âm nhạc mà đàn em mang đến. - Ảnh: Trấn Thành

Ánh Sáng • Màn Đêm - GREY D's Live Concert in HCMC sẽ có đêm diễn thứ hai vào tối 4/7.

Cùng với "cơn mưa lời khen" dành cho giọng hát, độ đầu tư tất tay cho concert, nam ca sĩ còn khiến khán giả "rất yêu" khi để lộ tính cách hài hước, dễ thương khi dành thời gian "tâm sự mỏng", đọc những bức thư từ người hâm mộ. Đặc biệt, GREYDIANS (FC của GREY D) xúc động, vỡ òa khi nhận thông điệp từ pháo giấy note với nhiều thông điệp ý nghĩa được nam nghệ sĩ dày công chuẩn bị.

"Bão pháo giấy note" kèm ngôi sao hy vọng lấp lánh tại concert của GREY D viral trên mạng xã hội. Nguồn clip: @nhieebii00

Thu hoạch được bộ sưu tập lời nhắn và chữ ký từ GREY, fan chỉ biết tóm gọn trong vài chữ: Tinh tế, tử tế, kinh tế. - Ảnh: Threads @justbbiboo, @mmr_oyy