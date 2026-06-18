MV "Thật Hay Mơ": Khi Ali Hoàng Dương không còn theo đuổi công thức tạo hit

HHTO - Không còn là một vocalist cố gắng phô diễn những kỹ thuật gai góc hay tính kịch bùng nổ, Ali Hoàng Dương trong dự án tự sản xuất lần này mang đến một tư duy âm nhạc đậm chất điện ảnh.

"Quán quân hệ vocalist" và những lần dám mơ

Bước ra từ bệ phóng Giọng Hát Việt với ngôi vị Quán quân, Ali Hoàng Dương ngay từ đầu đã định hình trong lòng khán giả là một giọng ca nội lực. Ngay cả khi thể hiện ballad, anh vẫn lựa chọn những ca khúc thiên hướng “khoe kỹ thuật” để thể hiện tư duy xử lý bài hát sắc sảo, kỹ thuật luyến láy và những cú gằn giọng mang thương hiệu của một vocalist thuộc “chiếu trên” tại làng nhạc Việt.

Không thể phủ nhận Ballad chính là "thánh địa" giúp sự nghiệp của Ali Hoàng Dương thăng hoa với những bản hit đời đầu như Theo Anh hay Không Giữ Được Em. Tuy nhiên, Ali Hoàng Dương chưa bao giờ chấp nhận đứng yên.

Sân khấu tại The Heroes hay Anh Trai “Say Hi” là minh chứng cho một Ali không ngại thử sức với những mảng màu Pop sôi động. Thậm chí, ngay cả trong EP đầu tay Sai Tình - Chia Tình - Chữa Tình - cột mốc đánh dấu 8 năm làm nghề vào năm ngoái, anh vẫn lựa chọn chất nhạc Pop như một phép thử cho bản thân lẫn thị trường.

Dù vậy, điều thú vị nhất của một hành trình khám phá là sau khi đi đủ xa và thử nghiệm đủ nhiều, một nghệ sĩ rồi sẽ tìm thấy tiếng nói phù hợp nhất với mình. Với Ali Hoàng Dương, đó là sự trở lại cùng Ballad, nhưng với nhiều điểm thắt, nhiều trải nghiệm hơn từ những lần “rong chơi” với âm nhạc hiện đại. Thật Hay Mơ vì thế giống như một bản ballad “đời mới” - giàu cảm xúc nhưng vẫn gần gũi với tư duy sản xuất đương đại.

Ali Hoàng Dương phát hành ca khúc kèm MV Thật Hay Mơ.

Thử nghiệm tư duy điện ảnh trong âm nhạc đại chúng

Từng góp giọng trong nhiều dự án điện ảnh, điển hình là Bố Già với bản hit Cha Già Rồi Đúng Không, Ali Hoàng Dương có lẽ đã âm thầm "nuôi" tính điện ảnh trong âm nhạc của mình từ khá lâu. Và ở Thật Hay Mơ, nam ca sĩ dường như đã để chất liệu ấy có cơ hội được cất tiếng rõ ràng nhất.

Ca khúc mở đầu chỉ với những tiếng piano đơn điệu, tạo nên một khoảng không rất thoáng để nhường trọn sự chú ý cho giọng hát. Bài hát không vội tung ra một câu hook "ăn tiền" để tạo hit, mà dành thời gian để xây dựng bầu không khí và từ từ đưa khán giả bước vào thế giới cảm xúc của mình.

Thậm chí, ngay cả khi bước vào điệp khúc đầu tiên, bài hát vẫn chưa vội "bật tung" cảm xúc. Đàn dây, nhịp trống xuất hiện nhưng rất nhẹ nhàng và ẩn sâu bên dưới tiếng piano. Chính sự kiềm chế ấy khiến người nghe có cảm giác ca khúc vẫn đang hít một hơi thật sâu trước khi thực sự bung tỏa ở đoạn cuối bài với loạt vocal bè ngày một dày đặc, được đẩy lên cao qua từng nốt hát của Ali Hoàng Dương.

Tuy nhiên, điều khiến Thật Hay Mơ vẫn giữ được sự thú vị dù mọi thứ đều chậm rãi và giản đơn chính là việc các nhạc cụ được bồi đắp đều đặn, để mỗi đoạn hát đều có sự khác biệt rất nhỏ so với đoạn trước đó. Bài hát vì thế không đứng yên mà liên tục mở ra, từng chút một, khiến người nghe gần như không nhận ra mình đã đi từ sự tĩnh lặng ban đầu đến một không gian âm nhạc rộng lớn hơn rất nhiều ở đoạn cuối.

Chính cách xây dựng này đã mang đến cho Thật Hay Mơ một màu sắc điện ảnh rất rõ nét. Bởi cũng như một bộ phim, ca khúc không gây ấn tượng bằng một khoảnh khắc viral mà kiên nhẫn dẫn dắt cảm xúc. Mọi thứ được dẫn dắt như một hành trình khiến người nghe có cảm giác mình không chỉ đang nghe một bài hát, mà còn đang dõi theo một câu chuyện dần thành hình.

Trong Thật Hay Mơ, Ali Hoàng Dương không cố phô diễn kỹ thuật trong giọng hát, dù vậy, đây lại là một ca khúc không hề dễ thể hiện. Thật Hay Mơ là một bài hát khó hát theo kiểu "khó hay", chứ không phải khó vì quá nhiều nốt cao hay kỹ thuật phô diễn.

Chỉ cần hát quá dày hoặc không đủ độ ngân và hơi, đặc biệt ở cuối mỗi câu hát, toàn bộ hành trình cảm xúc mà ca khúc dày công xây dựng sẽ dễ bị phá vỡ. Đây là kiểu "khó" rất đặc trưng của những bản Ballad mang màu sắc điện ảnh: Càng nhẹ nhàng, càng đòi hỏi người ca sĩ phải kiểm soát những chi tiết nhỏ nhất để truyền tải đúng cảm xúc.

Sự đồng điệu giữa ca từ và không gian âm thanh

Thật Hay Mơ không phải là một ca khúc quá xuất sắc về mặt ca từ, nhưng vẫn sở hữu những điểm xuyết thú vị. Bài hát kể một hành trình cảm xúc khá trọn vẹn, gần giống như một bộ phim điện ảnh về một con người từng dè chừng, chạy trốn khỏi những "bỡ ngỡ" và "đổ vỡ", rồi từng bước được chữa lành khi xuất hiện những "tia nắng" hay "giọt nước tươi mát". Sau tất cả những đổi thay ấy, cảm xúc lại khép lại bằng một câu hỏi vừa đẹp vừa mơ hồ: Tất cả những điều vừa xảy ra là "thật hay mơ"?

Cái hay của phần ca từ này không nằm ở những câu chữ quá đắt giá, mà ở cách nó kết nối chặt chẽ với âm thanh. Sự khô cằn, bỡ ngỡ của nhân vật được phản chiếu qua những tiếng piano đơn điệu ở phần mở đầu.

Khi những "tia nắng" đầu tiên xuất hiện, đàn dây và nhịp trống cũng bắt đầu len vào bản phối, như thể trái tim ấy đang dần được tưới mát. Đến khi nhân vật vỡ lẽ, tự hỏi tất cả là thật hay mơ, mọi lớp âm thanh cũng đồng loạt mở ra và bung nở. Chính sự đồng điệu ấy đã giúp Thật Hay Mơ tạo nên một không gian điện ảnh, hòa quyện giữa hình ảnh và âm thanh.

MV không nhất thiết phải có câu chuyện

Điểm đáng chú ý nhất của MV Thật Hay Mơ nằm ở việc nó không thực sự kể một câu chuyện theo nghĩa thông thường. Đây là một MV rất đẹp về mặt hình ảnh, nơi những khung hình như các thước phim được ghép lại với nhau để tạo nên cảm xúc hơn là dẫn dắt người xem đến một đáp án cụ thể. Với những khán giả thích "giải mã" và đào sâu vào từng chi tiết để tìm kiếm một thông điệp rõ ràng, Thật Hay Mơ có lẽ sẽ chưa đủ để thỏa mãn.

Ngay từ tên gọi Thật Hay Mơ, sản phẩm đã lựa chọn đứng ở lằn ranh giữa thực và mộng, giữa ký ức và hiện tại. Thay vì kể một câu chuyện có mở đầu, cao trào và kết thúc rõ ràng, MV giống như một miền ký ức mơ hồ, nơi những buổi chiều bên biển hay những chuyến rong ruổi chỉ đơn thuần xuất hiện như những mảnh hồi ức đẹp đẽ, rồi tan đi trước khi người xem kịp nắm bắt.

Ali Hoàng Dương trưởng thành sau những lần dám mơ

Thật Hay Mơ đã đánh dấu một bước trưởng thành đáng kể của Ali Hoàng Dương trong tư duy âm nhạc. Sau nhiều năm theo đuổi con đường ca hát, nam ca sĩ dường như không còn quá bận tâm đến việc tạo ra một bản hit tức thời, mà đang từng bước xây dựng những sản phẩm chỉn chu, có cá tính và mang đậm dấu ấn nghệ thuật của riêng mình.

Và ở khía cạnh đó, Thật Hay Mơ đã đạt được nhiều hơn những gì nó cần có. Đây có thể không phải là một ca khúc dễ tạo hiệu ứng ngay lập tức, nhưng lại là sản phẩm đủ sức khiến người nghe muốn quay trở lại thêm nhiều lần để cảm nhận từng lớp âm thanh, từng khoảng lặng và những cảm xúc lưng chừng mà nó để lại.

Quan trọng hơn, việc Ali Hoàng Dương tham gia vào hầu hết các công đoạn sản xuất cho thấy mức độ đầu tư và sự chú tâm đặc biệt của anh dành cho dự án này. Từ âm thanh, ca từ đến phần hình ảnh, mọi thứ đều vận hành theo cùng một tinh thần mà chính Ali Hoàng Dương muốn theo đuổi.

Có lẽ chính sự chủ động ấy đã giúp Thật Hay Mơ trở thành một sản phẩm mang tính cá nhân cao, đồng thời cũng là lý do khiến nhiều khán giả kỳ vọng Ali Hoàng Dương đã sẵn sàng cho album đầu tay sau gần một thập kỷ làm nghề.