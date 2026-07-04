Thêm phim Việt dùng AI thay mặt diễn viên, liệu có chung số phận với Chốt Đơn?

HHTO - Dù công nghệ dùng AI thay mặt diễn viên không còn lạ lẫm nhưng vẫn có ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm của khán giả, nên khán giả khá lo lắng cho tương lai của "Chiếc Kén".

Chiếc Kén có lẽ là bộ phim được nhắc tới nhiều nhất Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2026, bởi có Trương Ngọc Anh tham gia. Phim ra mắt khán giả sau khi nữ diễn viên đã bị tạm giam về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hồi tháng 10/2025. Kết quả là đoàn làm phim đã phải dùng AI để thay thế gương mặt cũng như giọng nói của Trương Ngọc Ánh.

Phim Chiếc Kén phải nhờ AI thay thế Trương Ngọc Ánh.

Dù Trương Ngọc Ánh chỉ đóng vai nhỏ, việc “đổi mặt” cho cô vẫn tốn thêm 10% tổng chi phí. Chiếc Kén còn chưa công chiếu rộng rãi mà chỉ ra mắt tại LHP Đà Nẵng, khán giả đã lo rằng phim sẽ có tương lai u ám như Chốt Đơn. Còn nhớ dự án phim mà Thùy Tiên đóng vai chính cũng phải nhờ AI thế chỗ sau khi nàng hậu vướng vòng lao lý.

Phim Chốt Đơn cũng làm điều tương tự với Thùy Tiên.

Dù biết đoàn làm phim không còn cách nào khác để bộ phim được ra rạp, nhưng khán giả vẫn không thể bỏ qua việc nữ chính nhìn giống Thùy Tiên nhưng không phải người thật, biểu cảm gượng gạo thiếu tự nhiên. Sau khi tò mò ban đầu qua đi, người xem chỉ đọng lại việc diễn viên AI không hề có cảm xúc. Có lẽ đây là nguyên nhân chính khiến Chốt Đơn chỉ thu về hơn 5 tỷ đồng ngoài phòng vé.

Trương Ngọc Ánh đóng vai mẹ của nam chính hồi nhỏ.

Chiếc Kén có điều may mắn hơn là Trương Ngọc Ánh đóng vai mẹ của nhân vật chính thời niên thiếu nên xuất hiện không nhiều, nên không quá ảnh hưởng đến cảm xúc của khán giả. Nhưng cũng chính vì Trương Ngọc Ánh chỉ đảm nhận vai nhỏ, nhiều người cho rằng đoàn làm phim nếu có thể mời diễn viên khác và quay lại những cảnh này là lý tưởng nhất. Dù sao thì nhà sản xuất Chiếc Kén đã chọn AI thay thế người thật, nên hiệu quả ra sao phải chờ ngày phim công chiếu mới biết.