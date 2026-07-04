Jaysonlei hé lộ "Lời Hứa Năm 18", Negav và Coolkid xuất hiện đầy duyên dáng

HHTO - Trong khi đang nhận được sự quan tâm của khán giả qua chương trình Tinh Hà "Say Hi", Jaysonlei cho ra mắt single mới "Lời Hứa Năm 18" - ca khúc do chính anh sáng tác và thể hiện.

Lời Hứa Năm 18 do chính Jaysonlei sáng tác và thể hiện, lấy cảm hứng từ những lời hứa tuổi học trò, những ước mơ còn dang dở và hành trình trưởng thành mà ai cũng từng trải qua. Đặc biệt, MV còn có sự xuất hiện đặc biệt của NEGAV và CoolKid, góp phần tạo nên những điểm nhấn thú vị cho câu chuyện thanh xuân được Jaysonlei kể bằng âm nhạc. Trong MV, Negav và CoolKid trở về thời học sinh tinh nghịch, cùng nhau bày trò để tiếp sức cho cậu bạn thân Jaysonlei tiếp cận và gây ấn tượng với "crush".

Lời Hứa Năm 18 được Jaysonlei chắp bút từ những suy ngẫm về tuổi trẻ, về những người bạn từng hứa sẽ luôn đồng hành, những dự định từng tin rằng nhất định sẽ thành hiện thực và cả những giấc mơ đôi khi phải tạm gác lại khi trưởng thành.

Mang màu sắc Pop được phối khí bởi producer Siven, ca khúc mở ra một không gian âm nhạc mộc mạc, giàu chất hoài niệm. Bài hát đưa người nghe trở về những năm tháng thanh xuân với những lời hứa còn dang dở. Bản nhạc cũng là cuộc đối thoại giữa hiện tại và quá khứ, giữa người trưởng thành và phiên bản tuổi 18 của chính mình, lựa chọn nhìn lại thanh xuân bằng sự biết ơn thay vì nuối tiếc.

Jaysonlei cho biết: "Mỗi người đều từng có những lời hứa ở tuổi 18 mà đến hôm nay vẫn chưa thể thực hiện. Nhưng mình nghĩ điều quan trọng không phải là đã hoàn thành được bao nhiêu, mà là mình vẫn đang cố gắng bước tiếp trên con đường đã chọn. Mình hy vọng ca khúc này sẽ khiến mọi người nhớ về những điều đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ."

Ngoài ra, quá trình sản xuất MV diễn ra đúng vào cao điểm mùa mưa. Ngày ghi hình đầu tiên buộc phải hủy hoàn toàn do thời tiết không thuận lợi, khiến ê-kíp phát sinh thêm một ngày quay để hoàn thiện toàn bộ MV. Jaysonlei chia sẻ rằng sự háo hức dành cho sản phẩm lần này khiến anh gần như không thể ngủ trước ngày bấm máy đầu tiên.

"Hôm trước ngày quay mình chỉ ngủ được khoảng hai tiếng vì quá nôn nao. Hôm quay thì trời mưa và cuối cùng cả ê-kíp phải hủy toàn bộ lịch quay. Lúc đó ai cũng tiếc, nhưng cũng tự nhủ đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn. Mình rất biết ơn ê-kíp vì mọi người đều cố gắng sắp xếp để có thêm một ngày quay, giữ được đúng những khung hình mà cả nhóm mong muốn."

Thành quả cuối cùng là những thước phim mang sắc màu hoài niệm, nơi ánh trăng trở thành hình ảnh xuyên suốt, tượng trưng cho những lời hứa tuổi trẻ vẫn luôn lặng lẽ đồng hành cùng mỗi người, dù thời gian đã trôi qua.

Jaysonlei theo đuổi hình ảnh một singer-songwriter kể những câu chuyện giàu tính tự sự.

Thông qua sản phẩm lần này, Jaysonlei mong muốn gửi đến khán giả một ca khúc có thể đồng hành cùng mùa chia tay trường lớp, mùa tốt nghiệp và những cột mốc trưởng thành. Không chỉ là lời nhắc về tuổi 18, Lời Hứa Năm 18 còn là lời động viên dành cho bất kỳ ai vẫn đang từng ngày cố gắng thực hiện những lời hứa năm xưa.