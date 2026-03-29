Concert Hoàng Dũng có GREY D, Rhymastic, gần 10K khán giả nhưng vẫn gây tiếc nuối

HHTO - Sau đêm concert Xoay Tròn của Hoàng Dũng kéo dài 3 tiếng tại TP.HCM, nhiều khán giả chia sẻ trải nghiệm chưa được trọn vẹn vì một số lỗi kỹ thuật về âm thanh, ánh sáng.

Tối 28/3, concert Xoay Tròn của Hoàng Dũng đã diễn ra tại TP.HCM, chào đón gần 10.000 khán giả - số lượng lớn nhất so với các concert trước đây của giọng ca sinh năm 1995. Suốt hơn 3 tiếng làm chủ sân khấu, Hoàng Dũng cùng các khách mời Rhymastic, GREY D, Minh Tốc & Lam đã đem đến 26 tiết mục trình diễn, được dàn dựng tỉ mỉ, kết hợp thể hiện nhiều loại nhạc cụ.

Hoàng Dũng mở màn với ca khúc Đôi Mươi, đưa khán giả đến với bầu không khí sôi động của tuổi trẻ. Kế tiếp, nam ca sĩ thể hiện ba ca khúc trong album mới nhất - La Bàn, Sao Giờ Em Mới Tới và Cuối Tuần. Những sáng tác lãng mạn, viết về tình yêu đôi lứa như Thói Quen, Tách cũng được Hoàng Dũng mang đến sưởi ấm Bạn Nhạc (FC của Hoàng Dũng). Đặc biệt, ngay khi Hoàng Dũng đang hát ca khúc Lý Giải, trên khán đài, "đặc sản" màn cầu hôn của fan đã diễn ra, 4 cặp đôi trao nhẫn trong sự chúc phúc của mọi người.



Về phần nghệ sĩ khách mời, bên cạnh các sân khấu hát cùng Minh Tốc & Lam, Hoàng Dũng còn "rã đông" và mang GREY D đến concert sau 2 năm đàn em "ở ẩn". Hai anh em "nhá hàng" về ca khúc sắp ra mắt Mới Hôm Qua. Tại đây, Hoàng Dũng còn tích cực "trả quyền lợi" khi quảng bá cho album Ánh Sáng - Màn Đêm chuẩn bị phát hành của giọng ca Đưa Em Về Nhà.

Với kịch bản chương trình được chia thành ba chương, Hoàng Dũng "giữ nhiệt" và lần lượt đưa khán giả qua từng chương. Ở chương giữa, nam ca sĩ đã mang đến loạt bản hit như Đừng Giữ Chỗ, Chờ Anh Nhé, Khi Em Lớn, Đứa Nào Làm Em Buồn, mashup Ngu Nghếch - Vì Anh Vẫn - Vì Một Câu Nói - Đôi Lời Tình Ca, mashup Đoạn Kết Mới - Nàng Thơ. Những giai điệu ballad càng thêm da diết hơn khi Hoàng Dũng trổ tài vừa chơi các loại nhạc cụ như đàn guitar, trống cajon.

Ở chương thứ 3, Hoàng Dũng thể hiện ca khúc đậm chất tự sự - Bức Tranh Và Cánh Chim, tự chơi piano và kết hợp cùng dàn hợp xướng 25 người. Nam ca sĩ khéo léo mang đến những tâm sự về "khủng hoảng tuổi 30" khi trình diễn Ba Mươi Cái Chớp Mắt. Tiếp nối không khí, Hoàng Dũng hát Giữ Anh Cho Ngày Hôm Qua và khiến concert bùng nổ với sự xuất hiện của Rhymastic. Là nghệ sĩ khách mời cuối cùng, Rhymastic đem đến những bản hit đình đám như Người Và Ta, Yêu 5, Lặng.

Đặc biệt, tại concert , những "lời thú tội" về quá khứ của Hoàng Dũng và các khách mời được hé lộ khiến fan thích thú. Hoàng Dũng hé lộ, anh đã từng tranh cãi với Rhymastic trên mạng xã hội về chủ đề âm nhạc từ thời học cấp 3, nhưng cũng nhờ đó mà ngưỡng mộ sự đam mê, hiểu biết về âm nhạc của đàn anh.

Sau sân khấu Lặng, fan hào hứng gọi tên Hoàng Dũng cho vị trí "anh tài" tại chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Hoàng Dũng khép lại đêm diễn với 4 ca khúc Phonecert, Sâm-panh và liên khúc Nép Vào Anh Và Nghe Anh Hát, Bữa Tiệc Của Giác Quan. Ở phần "encore" - trình diễn bổ sung, Hoàng Dũng "ú òa" trở lại sân khấu một lần nữa để hát cùng khán giả, gửi lời cảm ơn đến Bạn Nhạc.

Dẫu vậy, bữa tiệc âm nhạc dù được Hoàng Dũng chiêu đãi nhiều "món" nhưng vẫn gây tiếc nuối cho khán giả vì lỗi kỹ thuật. Trên mạng xã hội Threads, các ý kiến cho rằng đêm nhạc Xoay Tròn "chưa đủ wow" so với concert Yên và 25. Khán giả nhận xét phần visual LED khá ít, lúc có lúc không, cách sắp xếp hệ thống đèn không hợp lý, ánh sáng chiếu thẳng đến khán đài khiến trải nghiệm thị giác chưa trọn vẹn.

Phản hồi của khán giả sau đêm concert.

Phần âm thanh lỗi, nhạc át tiếng hát, mic nhỏ dẫn đến không nghe được giọng của ca sĩ ở phần đầu. Một bạn khán giả chia sẻ: "Đúng là có "xịt" loa, lỗi loa nhưng chỉ ở mấy bài đoạn đầu thôi, tất cả phần sau đó trở đi mình thấy đều OK hết. Theo mình chương trình hôm nay thực sự khá mĩ mãn rồi, bố cục các phần rất hợp lý, Hoàng Dũng dẫn dắt khán giả rất tốt nên show đọng lại rất nhiều cảm xúc".