Ngoài Yết Hí, còn dự án ngôn tình nào hứa hẹn sẽ bùng nổ khi lên sóng năm nay?

HHTO - Năm 2026 này, phim ngôn tình Hoa ngữ sẽ bùng nổ khi rất nhiều dự án hoành tráng, diễn viên đẹp như mơ đang chờ lên sóng.

Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn

Nội dung Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn vừa lãng mạn vừa bi thương, lại thêm bối cảnh thời dân quốc đầy loạn lạc tạo ra số phận trớ trêu là quá đủ yếu tố lấy nước mắt khán giả. Thêm vào đó, Trương Lăng Hách cùng Vương Sở Nhiên đều có vóc dáng như siêu mẫu, gương mặt đẹp không góc chết càng khiến khán giả chờ đợi phim ngôn tình này.

Bề Tôi Trung Thành

Motip cưới trước yêu sau tuy không còn mới mẻ, nhưng Bề Tôi Trung Thành vẫn có yếu tố thu hút khán giả. Nam chính Sầm Sầm là tổng tài trầm tính, ít nói, sâu sắc còn Quý Minh Thư tưởng tiểu thư quen được nuông chiều, đỏng đảnh nhưng hóa ra lại chân thành, ấm áp. Hành trình mâu thuẫn, hiểu lầm, từ lợi dụng chuyển thành thương yêu vẫn được khán giả tò mò. Chưa kể Ngao Thụy Bằng, Thẩm Vũ Khiết ghi điểm từ phim Triều Tuyết Lục nên càng dễ hút người xem.

Chiết Ánh Trăng

Chỉ cần giới thiệu Chiết Ánh Trăng là phần còn lại trong vũ trụ Vụng Trộm Không Thể Giấu, Khó Dỗ Dành là đủ thấy phim ngôn tình này đang có lợi thế rất lớn. Phó Thức Tắc - nam chính trong Chiết Ánh Trăng là đàn em hồi cấp 3 của Tang Diên (nhân vật chính ở Khó Dỗ Dành) kiêm chú của bạn thân Tang Trĩ (nữ chính trong Vụng Trộm Không Thể Giấu). Qua loạt ảnh hậu trường, Lâm Nhất - Lư Dục Hiểu được khen đẹp đôi, đặc biệt Lư Dục Hiểu có tạo hình rất ổn.

Bạn Gái Thiên Tài

Đúng như tên phim, nữ chính Lâm Tri Hạ sở hữu IQ cao vượt trội, 22 tuổi đã tốt nghiệp tiến sĩ và trở thành giáo sư Đại học trẻ nhất Trung Quốc. Nhưng học hành giỏi giang bao nhiêu, Lâm Tri Hạ lại gặp khó khăn bấy nhiêu khi hòa nhập vào cuộc sống. May sao Tri Hạ có Giang Du Bạch ấm áp dịu dàng ở bên và hai người cùng trở thành chỗ dựa của nhau. Chỉ cần Điền Hi Vi, Hồ Nhất Thiên tạo được cảm giác cặp đôi là Bạn Gái Thiên Tài rất có tiềm năng gây sốt.