Tết Bính Ngọ: Dâu hào môn lăng xê phụ kiện trăm triệu, Tăng Thanh Hà "ngược dòng"

HHTO - Nhiều nàng dâu hào môn như Diễm My, Midu hay Hoa hậu Đỗ Thị Hà xách túi hiệu đắt đỏ phối cùng áo dài dịp Tết Bính Ngọ 2026. "Ngọc nữ" Tăng Thanh Hà chọn hướng đi khác biệt không kém phần tinh tế.

Midu và chồng diện áo dài truyền thống đẹp mắt ngày mùng 1 Tết. Trong khi doanh nhân Minh Đạt lịch lãm với bộ áo màu xanh cốm, Midu rạng rỡ trong sắc cam đào.

Điểm nhấn đắt giá trong tạo hình của Midu là chiếc túi xách Hermes Birkin. Món phụ kiện này được phối khéo léo, tạo sự tương phản ấn tượng với tà áo cam. Người đẹp quấn khăn lụa, gắn thêm chiếc charm con ngựa, tạo điểm nhấn trẻ trung cho tạo hình du Xuân. Nhiều fan nhận ra chiếc túi này là món quà chồng Midu dành tặng cô dịp kỷ niệm một năm ngày cưới. Chiếc túi có màu sắc hiếm cùng chất liệu cao cấp, được bán trên thị trường với giá dao động từ 500 đến 700 triệu đồng.

Midu cũng hưởng ứng xu hướng áo bà ba "làm mưa làm gió" dịp Tết Bính Ngọ 2026. Nàng dâu hào môn phối bộ đồ lụa tông vàng nhạt cùng túi xách Bottega Veneta dòng Mini Jodie màu be. Mẫu túi được chế tác từ chất liệu da cừu cao cấp, có kỹ thuật đan đặc trưng của nhà mốt Ý hiện được bán với giá khoảng 47 triệu đồng.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà năm đầu tiên đón Tết ở quê nhà Quảng Trị của chồng. Nàng hậu diện thiết kế áo dài có họa tiết hoa nhung nhã nhặn của NTK Hà Cúc. Nàng dâu tập đoàn Sơn Hải đeo chuỗi vòng ngọc trai Chanel, cầm túi xách Capucines BB của nhà mốt Louis Vuitton. Mẫu túi màu hồng lấy cảm hứng từ hoa nhài có giá 185 triệu đồng.

Mỹ nhân tuổi Ngọ - Diễm My 9X đón Tết cùng con trai đầu lòng. Mùng 1 Tết, nữ diễn viên chọn bộ áo dài truyền thống có tông màu trầm quý phái, phối cùng túi xách tay Chanel Kelly Mini. Món phụ kiện tông đen, chất liệu da bê bóng giúp hoàn thiện tạo hình sang trọng cho nàng dâu hào môn. Thiết kế nằm trong BST Cruise 2025/26 của nhà mốt Pháp, có mức giá niêm yết trên website là 144,1 triệu đồng.

Diễm My 9X yêu thích túi xách từ nhà mốt Chanel cho các tạo hình thời trang Tết.

Nàng dâu mới Hương Liên gây trầm trồ với nhan sắc sang trọng trong thiết kế đầm hoa của thương hiệu Zimmermann. Nữ người mẫu cầm túi da màu ombre trắng xám của thương hiệu Dior.

Nhiều năm qua, Tăng Thanh Hà vẫn là mỹ nhân Việt có phong độ thời trang ấn tượng nhất trên đường đua áo dài Tết. Ngày đầu năm Bính Ngọ, nàng ngọc nữ tiếp tục trung thành với kiểu dáng áo dài truyền thống, phom dáng suông.

Điểm nhấn thú vị nhất trong tạo hình của Hà Tăng nằm ở chiếc túi xách cầm tay. Thay vì những dòng túi hàng hiệu xa xỉ, sao nữ lăng xê một mẫu túi thủ công mỹ nghệ đến từ thương hiệu Việt - La Phạm. Đây là nhãn hàng thời trang bền vững được sáng lập bởi NTK Phạm Ngọc Anh. Chiếc túi làm bằng chất liệu mây tre đan kết hợp cùng chi tiết thổ cẩm. Lựa chọn này của phu nhân hào môn được các tín đồ thời trang xanh khen ngợi nhờ tôn vinh vẻ đẹp truyền thống, ủng hộ thương hiệu nội địa.