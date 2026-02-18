Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Bao năm qua, Tăng Thanh Hà vẫn là mỹ nhân bất bại trên đường đua áo dài Tết

Linh Nhi - Ảnh: IGNV
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Tăng Thanh Hà là một trong những sao nữ mặc áo dài Tết được khen nhiều nhất. Không chỉ vì phong cách của cô cực ổn, mà Tăng Thanh Hà còn có phong thái tao nhã rất hợp với áo dài.

image-1.jpg
image-2.jpg
image-3.jpg
image.jpg

Những năm gần đây, phong trào mặc áo dài Tết ngày càng bùng nổ và các mỹ nhân V-Biz không thể bỏ qua xu hướng này. Chỉ sau ngày Mùng 1 Tết Bính Ngọ, mạng xã hội đã tràn ngập hình ảnh các sao nữ khoe sắc trong những bộ áo dài đủ màu sắc, đủ chất liệu, có người còn kịp thay tới hai bộ.

tang-thanh-ha-3.jpg
tang-thanh-ha-5.jpg
tang-thanh-ha-7.jpg
tang-thanh-ha-9.jpg

Thế nhưng Tăng Thanh Hà vẫn là cái tên khiến khán giả tò mò không biết Tết năm nay cô sẽ chọn áo dài như thế nào. Thật ra Tăng Thanh Hà lâu nay vẫn chung thủy với kiểu áo dài dáng suông rộng, chất liệu lụa hoặc gấm mềm mại, màu trơn có in hoa văn chìm.

ao-dai-1.jpg
ao-dai-8.jpg

Điều đặc biệt của ngọc nữ màn ảnh Việt là mỗi năm, cô lại chọn áo dài có màu sắc khác nhau. Tết Bính Ngọ này, Tăng Thanh Hà có phần trầm lắng với bộ áo màu xanh rêu đậm mang lại vẻ sang trọng, nền nã cho người mặc. Còn những năm trước, cô từng rực rỡ với áo dài đỏ, hồng cánh sen, vàng tươi hoặc xanh cổ vịt.

snapinstapp149034749171259054770.jpg
snapinstapp326454956685995943259.jpg
snapinstapp426190883757906212927.jpg
snapinstapp814617831971072047764.jpg

Dù là tông màu tươi sáng hay thiên về màu trầm, Tăng Thanh Hà vẫn được khán giả khen ngợi hết lời vì nhìn đầy thanh nhã, yêu kiều. Những bức ảnh hai vợ chồng Hà Tăng cùng mặc áo dài, nắm chặt tay nhau chụp ảnh ở góc cầu thang xoắn ốc trong căn biệt thự sang trọng đã trở nên quen thuộc với cư dân mạng.

tang-thanh-ha-13.jpg
tang-thanh-ha-16.jpg
tang-thanh-ha-19.jpg

Thỉnh thoảng, Tăng Thanh Hà cũng phá cách khi diện áo dài dạng váy hoặc có chất liệu cứng cáp hơn kết hợp với quần ôm để tạo sự mới mẻ. Nhưng khán giả vẫn thấy ngọc nữ màn ảnh Việt đẹp nhất khi mặc áo dài lụa dáng suông mềm mại, kết hợp với vòng ngọc trai.

tang-thanh-ha-2.jpg
tang-thanh-ha-4.jpg
tang-thanh-ha-8.jpg
tang-thanh-ha-11.jpg

Tăng Thanh Hà thường mặc áo dài của NTK Huy Võ được thiết kế riêng cho cô. Mỗi bộ áo dài của nàng dâu hào môn thường có giá trên 10 triệu đồng và các tín đồ thời trang cho rằng đây là mức giá phù hợp với độ tinh xảo của đường cắt may cũng như chất liệu tơ tằm cao cấp.

qc.jpg
Linh Nhi - Ảnh: IGNV
#Tăng Thanh Hà #áo dài Tết #Hà Tăng #Tăng Thanh Hà áo dài #sao nữ mặc áo dài

Xem thêm

Cùng chuyên mục