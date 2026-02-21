Nhóc tì nhà sao Việt du Xuân: Pam "năng suất", con gái Đỗ Mỹ Linh dễ thương

HHTO - Đường đua thời trang Tết của dàn nhóc tì nhà sao Việt cũng thú vị không kém người lớn. Pam Yêu Ơi "năng suất hết cỡ", ái nữ nhà Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Đông Nhi - Ông Cao Thắng có diện mạo nổi bật, dễ thương ngày đầu năm.

Pam Yêu Ơi vẫn là nhóc tỳ dẫn đầu đường đua mặc đẹp nhất dịp Tết Bính Ngọ 2026. Con gái đầu lòng của hotgirl Salim và thiếu gia Hải Long được netizen gọi là sao nhí hoạt động năng suất nhất, liên tục đổi mới cập nhật tạo hình Tết từ giữa tháng 1/2026.

Pamela Hải Đường diện đủ kiểu dáng phong cách áo dài thịnh hành nhất từ áo truyền thống tà kép, dát kim sa, đính lông đến áo tứ thân cách điệu. "Em bé quốc dân" mang tới năng lượng tích cực trong mỗi tạo hình nhờ tính cách hoạt bát, biểu cảm hài hước.

Màn cosplay của Pam Yêu Ơi thành “chậu hoa đào di động” đứng cạnh mẹ Salim trong bộ hình Tết gây sốt.

Con gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh có tạo hình đón Tết ấn tượng. Bé Tuệ An (sinh năm 2023) diện áo dài gấm hồng cánh sen, phối cổ xanh lá nổi bật kết hợp phụ kiện tóc đáng yêu.

Bé Bo - con trai ca sĩ Hòa Minzy "không hợp tác lắm" trong loạt hình check-in ngày Tết. Nhóc tỳ hút hàng nghìn lượt "thả tim", khiến netizen "cười nghiêng ngả" trong clip TikTok chúc Tết Bính Ngọ.

Hai “lao động chính” nhà Lucie Nguyễn và Tuấn Dương lăng xê thiết kế trendy nhất dịp Tết Bính Ngọ - áo dài đính kim sa tông hồng phấn.

Kiểu dáng áo dài này cũng được gia đình ca sĩ Đông Nhi - Ông Cao Thắng lựa chọn vào ngày Mùng 1 Tết. Hai nhóc tỳ phối áo dài kim sa cùng quần lụa xanh lá bắt mắt.

Gia đình Đàm Thu Trang - Cường Đô La có tạo hình chào Tết tông xanh - hồng.

Anh cả Subeo và em út Sutin chọn trang phục cách tân gam xanh dương có họa tiết thêu chìm nhã nhặn. Trong khi đó, bé út Suchin diện áo dài hồng pastel đính kim sa giống mẹ. Hai mẹ con phối quần lụa vàng đi kèm tạo nên tổng thể tươi mới.

Gia đình Trang Lou - Tùng Sơn recap (điểm lại) 14 mùa Giao thừa bên nhau. Anh em Xoài - Dừa được khen càng ngày càng bảnh bao trong trang phục cách tân đi du Xuân ngày đầu năm.