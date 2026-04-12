CORTIS "tạo sóng" với cách quảng bá album lạ, gợi nhớ trend "sống ảo" của Gen Z Hàn

HHTO - Khi tìm kiếm một số địa điểm bằng ứng dụng Google Maps, cư dân mạng bất ngờ tìm thấy loạt review cực chi tiết do “chính chủ” CORTIS đăng tải. Nước đi "không ai cấm nhưng chưa ai làm" này khiến các COER (fandom nhóm) vừa bất ngờ vừa cảm thán trước khả năng sáng tạo của nhóm.

Khi tìm kiếm các địa điểm xung quanh phòng thu âm Westlake Recording Studios (Los Angeles, Mỹ), tòa nhà tập đoàn HYBE hay cầu Gilmajung (Seoul, Hàn Quốc) trên ứng dụng Google Maps, netizen bất ngờ tìm thấy phần review của các thành viên CORTIS, được đăng bởi tài khoản Google "chính chủ" của nhóm.

Ở những địa điểm này, các thành viên lần lượt chia sẻ kỷ niệm nhỏ mà nhóm đã có trong suốt thời gian qua. Và ngay bên dưới bài cảm nhận là loạt hình concept thuộc mini album mới toanh của CORTIS. Đến lúc này, cư dân mạng mới “ngã ngửa” nhận ra tất cả hóa ra là một “nước đi” quảng bá đầy sáng tạo của nhóm nhạc Gen Z này.

Juhoon, Martin và Seongheon chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ trong quá trình làm nhạc, kèm loạt ảnh concept mới toanh của nhóm.

Sắp tới, CORTIS sẽ trở lại với mini album thứ hai mang tên GREENGREEN. Album bao gồm 3 phiên bản chính là “BRIDGE”, “STREET”, “STUDIO”, cũng như 2 phiên bản Weverse là “PORTRAIT” và "PANORAMA". Bộ ảnh concept của từng phiên bản được chụp tại các địa điểm khác nhau - Westlake Recording Studios, cầu Gilmajung và tòa nhà HYBE. Đây không chỉ là nơi CORTIS thu âm album, mà còn là những địa điểm gắn liền với hành trình thực tập sinh cho đến lúc chính thức là "idol CORTIS".

Phần "rì viu" của Keonho và James tại phòng thu Westlake Recording.

Cách quảng bá "lạ lùng" của CORTIS khiến dân mạng nhớ đến trào lưu chụp ảnh check-in trên Google Maps của giới trẻ Hàn, rộ lên vào nửa cuối năm ngoái. Không rõ ê-kíp của "Cỏ Tí" có nảy ra ý tưởng từ trend này hay không, nhưng netizen vẫn khen ngợi khả năng "bắt sóng" của đội ngũ truyền thông, quản lý CORTIS khi có cách định hướng sáng tạo, thời thượng chuẩn Gen Z.



Đặc biệt, ý tưởng độc đáo này đã được chính CORTIS "spoil" trước vào đầu tháng 4 năm nay bằng các sticker chứa tọa độ dán trên ốp điện thoại.

Việc người dùng chỉ muốn truy cập vào các địa điểm nhưng lại vô tình "va" phải ảnh concept của nhóm được ví như một easter egg thú vị - chi tiết ẩn mà không phải người chơi nào cũng khám phá ra. Cách quảng bá này không chỉ khơi gợi sự tò mò của những người dùng Google Maps về album sắp tới, mà còn giúp COER có cơ hội cheap moment, check-in tại cùng địa điểm...

Bám sát tinh thần tự do, phóng khoáng đúng như ý nghĩa của cái tên "Color Outside the Lines", tân binh 7 tháng CORTIS liên tục "tạo sóng" bằng hàng loạt ý tưởng độc đáo. Ngoài cách quảng bá album bằng Google Maps, thì loạt ảnh concept của nhóm dành cho phiên bản PANORAMA cũng làm các CO-ER "ngả mũ" vì ý tưởng mới lạ.

Ảnh concept PANORAMA của CORTIS "gây sốt" với phong cách "không đụng hàng".

GREENGREEN được giới thiệu sẽ tập hợp tất cả những gì mà CORTIS đang đại diện. Bằng cách từ bỏ những gì điều không còn phù hợp và hướng tới những điều họ thực sự khao khát, album sẽ mang đến sáu ca khúc khắc họa chân thật nhất về con người các thành viên ở hiện tại.

Bài hát chủ đề REDRED sẽ được ra mắt vào ngày 20/4, sau đó toàn bộ album sẽ "lên kệ" vào ngày 4/5. Theo thống kê của YG PLUS và Universal Records, album GREENGREEN của CORTIS đã ghi nhận 1,22 triệu đơn đặt trước tính đến ngày 2/4. Con số này tăng gấp gần 3 lần so với mini album đầu tay của nhóm - Color Outside The Lines với 436.367 bản trong tuần đầu.