Trang Pháp miệt mài đi thi Đạp Gió nhưng BB Trần lại là người viral ở xứ Trung

HHTO - Trang Pháp gây sốt với kỹ năng trình diễn đỉnh cao nhưng lại nhận kết quả thua cuộc đầy tranh cãi trước đội của Lý Tiểu Nhiễm tại Công diễn 1 Đạp Gió 2026. Tuy nhiên, tâm điểm truyền thông lại bất ngờ gọi tên BB Trần khi chiếc meme "bị chèn ép" của anh viral mạnh mẽ ở mạng xã hội xứ tỷ dân.

Tối 11/4, vòng Công diễn 1 của chương trình Đạp Gió 2026 đã chính thức lên sóng, kéo theo hàng loạt tranh cãi nảy lửa. Đội của nữ ca sĩ Trang Pháp dù nhận được vô số lời khen từ khán giả nhưng lại phải nhận kết quả "thua trắng" trong cả hai lượt thi đấu.

Ở lượt đấu nhóm, tiết mục Nghệ Thuật Gia Vĩ Đại của đội Trang Pháp đã thất bại trước đội của Lý Tiểu Nhiễm với tỷ số 824 - 857. Ngay sau đó, trong màn đối đầu solo với Tiêu Tường qua ca khúc Là Anh, Trang Pháp tiếp tục để thua với cách biệt 35 điểm.

Thất bại này ngay lập tức châm ngòi cho làn sóng tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội Weibo. Nhiều khán giả nghi ngờ kết quả đã bị chương trình sắp đặt nhằm gây bất lợi cho Trang Pháp, đặc biệt khi phần trình diễn của cô được đánh giá cao cả về giọng hát lẫn dàn dựng sân khấu. Trong khi đó, tiết mục của đội Lý Tiểu Nhiễm lại bị nhận xét thiếu đồng đều ở vũ đạo và còn lộ rõ nhiều lỗi hát chênh, phô.

Tuy nhiên, giữa tâm bão tranh cãi về chuyên môn, một diễn biến hy hữu đã xảy ra khi BB Trần mới là người thực sự "chiếm sóng" truyền thông tại mạng xã hội Trung Quốc. Chiếc meme “Tôi bị chương trình chèn ép” của anh từ cách đây 2 năm nhanh chóng viral khắp các nền tảng mạng xã hội nước bạn.

Trước tình cảnh Trang Pháp đang chịu nhiều bất lợi về điểm số, sự xuất hiện của chiếc meme này được cư dân mạng đánh giá là cực kỳ "đúng người đúng thời điểm". Thậm chí, chính chủ của meme cũng không ngờ bản thân sẽ viral theo cách này.

Bên cạnh đó, sự trái ngược trong phản ứng của nữ ca sĩ Tăng Bái Từ khi theo dõi hai tiết mục cũng nhanh chóng viral. Trong khi ống kính bắt trọn gương mặt kinh ngạc và sự phấn khích không giấu giếm của cô trước màn trình diễn bùng nổ của Trang Pháp, thì thái độ "câm lặng" và biểu cảm khó hiểu khi xem đội Lý Tiểu Nhiễm lại khiến khán giả vô cùng thích thú. Sự đối lập rõ rệt này từ một nghệ sĩ thực lực như Tăng Bái Từ được xem là minh chứng khách quan nhất cho sự chênh lệch về chất lượng giữa hai tiết mục, bất chấp mọi dàn xếp về điểm số từ phía Ban tổ chức.