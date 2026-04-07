Sau Martin CORTIS đến Karina aespa "lên tường" góc phố Yên Phụ với graffiti chất

Fanboy/ fangirl của Karina ở Hà Nội và các tỉnh lân cận sẵn sàng "lên đồ" để check-in ở bức graffiti vẽ hình thần tượng tại 170 phố Yên Phụ. Đây là một trong dự án mừng sinh nhật của chị cả aespa được CherishK - fanpage có hơn 90K lượt theo dõi của nữ idol tại Việt Nam thực hiện.
Team CherishK "nhá hàng" dự án lúc bức họa tiến gần đến giai đoạn hoàn tất, khiến người hâm mộ vỡ òa. Tối 5/4, ngay khi bức graffiti được hoàn tất đã có fan đi ngang qua check-in sớm. Một trong 2 hình được chọn "lên tường" là bản vẽ lại tấm ảnh chụp qua màn LED tại concert của Karina. Tấm hình gốc từng viral hồi tháng 10/2025 vì đẹp "siêu thực" như AI.
Đội hợp tác thực hiện vẽ graffiti cho Karina là team Văn Minh - đội từng hợp tác với nhóm fan Martin (CORTIS) để tạo nên góc tường check-in cực chất nhân dịp sinh nhật 18 tuổi của nam idol. Với hưởng ứng tích cực từ các cộng đồng fan, góc tường số 170 phố Yên Phụ có thể sẽ trở thành "tọa độ" quen thuộc thực hiện "graffiti check" của các fandom.
Ngoài tường vẽ graffiti, fanpage CherishK còn kêu gọi quyên góp để thực hiện nhiều hoạt động khác như chạy quảng cáo trên Instagram, chạy LED tại Việt Nam và quốc tế, khởi động dự án thiện nguyện và tặng quà để mừng tuổi 26 của Karina. Các fanpage lớn nhỏ khác của cô tại Việt Nam và quốc tế cũng đang dần hoàn thiện loạt dự án "thổi nến" cùng thần tượng.