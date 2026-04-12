Perfect Crown tập 3, 4: Hui Ju "ăn hành", Byeon Woo Seok bật mí cảnh quan trọng

*Bài viết tiết lộ và dự đoán nội dung phim

Một trong những chi tiết đáng chú ý trong tập 2 Perfect Crown chính là tiên vương từng có ý định nhường ngôi cho Lee Ahn (Byeon Woo Seok). Yoon Yi Rang (Gong Seung Yeon) không chấp nhận điều đó. Chính cô nói hãy vì Thái tử mà thà rằng, anh hãy chết đi, và rồi, hỏa hoạn xảy ra.

Chi tiết này đã mở ra một loạt câu hỏi về những bí mật chưa được lật mở của Perfect Crown. Vì sao tiên vương muốn nhường ngôi? Đó là tự sát hay có kẻ tác động? Giữa 2 anh em Lee Ahn có chuyện gì mà khiến chuyện này trở thành ám ảnh?

Tài năng vượt trội của Lee Ahn, sự tin tưởng của dân chúng và quan lại và đến cả con trai cũng dựa dẫm vào chú - tất cả những điều đó làm Yi Rang khắc sâu nỗi lo sợ quyền lực trong tay mình và con bị lu mờ. Cô cố ý bày ra tình huống thật hỗn loạn để bản thân là người đứng quan sát/ gây ra thế trận sẽ "ngư ông đắc lợi".

Cuối tập 2, Đại phi đoán Lee Ahn - Seong Hui Ju (IU) sẽ phủ nhận để bảo vệ hoàng gia. Tuy nhiên, Đại quân đã làm ngược lại, cho thấy kế hoạch của Yi Rang có dấu hiệu đổ vỡ. Lee Ahn chấp nhận "hợp đồng hôn nhân" với Hui Ju, cảnh báo cô hãy chuẩn bị tinh thần để đối đầu với cả nước.

Biểu cảm tinh nghịch của Hui Ju khi được "chồng tương lai" dắt về ở chung để tránh nạn.

Không phải lần đầu đương đầu với phản ứng tiêu cực, Hui Ju thản nhiên như không, thậm chí còn vui vẻ vì tên của mình bao phủ top thịnh hành. Min Jeong Woo (Noh Sang Hyun) đơn phương cô, dĩ nhiên, anh sẽ không thích cuộc hôn nhân này. Tuy nhiên, có sự đồng thuận của Lee Ahn, lại thêm Hui Ju năn nỉ anh hãy thúc đẩy biểu quyết, Jeong Woo sẽ buộc phải giúp họ thành đôi.

Trong Perfect Crown tập 3, Hui Ju bị fan của Đại quân ném trứng, chửi bới. Thậm chí, cô còn bị kéo vào tình nghi của vụ hỏa hoạn ở cung điện, bị tịch thu một số tài sản. Những điều này đều có sự thúc đẩy của Đại phi. "Kiếp nạn" của tiểu thư Hui Ju còn là "cả tá" bài học về lễ nghi để chuẩn bị cho đại hôn và cuộc sống nơi hoàng thất.

Để thuận lợi thành hôn và bảo vệ Hui Ju khỏi những lời chỉ trích, bịa đặt, Lee Ahn công khai cưng chiều cô trước mặt cung nữ (camera, máy phao tin chạy bằng cơm) và Đại phi. Tập 3 - 4 của Perfect Crown tăng tần suất thân mật của cặp đôi chính, đối lập với tập 2, lần này đến lượt Hui Ju (lì lợm) phải bối rối vì hành động của Đại quân.

Tưởng là diễn xuất, trêu đùa nhưng đó cũng là tình ý thật của Lee Ahn.

Điều cần lưu ý ở đây là vì sao Lee Ahn lại quyết định kết hôn với Hui Ju? Anh không có ý tranh giành ngại vị, rất cố gắng để giấu hào quang và tài năng. Tuy nhiên, vì thương cháu trai phải mang áp lực quá lớn từ mẹ và hoàng tộc, Lee Ahn buộc phải nhiếp chính. Anh sẽ làm thế nào để thuận lợi kết hôn nhưng vẫn được phép ở lại cung điện và tiếp tục hỗ trợ xử lý công vụ cho cháu?

IU từng nhấn mạnh vào mạch phim ngày càng hay hơn ở tập 4. Byeon Woo Seok cũng chọn tình tiết ở tập 4 Perfect Crown là đoạn ấn tượng nhất. Với anh, kết tập 4 là cảnh thể hiện tình cảm Lee Ahn dành cho Hui Ju là vô cùng chắc chắn. Theo đó, có thể xác định Đại quân là người đã "đổ" tiểu thư họ Seong từ lâu.

Diễn phải diễn cho tới, Hui Ju cũng chớp thời cơ "nũng nịu" với Lee Ahn trong các tập tiếp theo của Perfect Crown.

Hai tập đầu đã mở ra hoàn toàn những góc tối trong cuộc sống của Seong Hui Ju, trong khi mâu thuẫn ở hoàng gia và cuộc đời Lee Ahn mới chỉ có một góc. Tập 3 - 4 có thể sẽ tiếp tục "tung hint".

Perfect Crown gồm 12 tập, lên sóng vào tối thứ Sáu, Bảy hằng tuần trên Disney+, Wavve, MBC...