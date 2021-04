Cứ bảo Yeri sao chép Jennie nhưng thực ra Joy mới là cô gái đụng hàng Jennie nhiều nhất

HHT - Một trong những lý do giúp Triệu Lộ Tư tỏa sáng trong phim “Trường Ca Hành” là rất hợp với tạo hình công chúa. Hóa ra “thánh nữ xuyên không” hễ đóng phim cổ trang đều vô cùng xinh đẹp, tìm mãi chưa thấy tạo hình nào "dìm hàng" được Triệu Lộ Tư.

HHT - Không chỉ gây phấn khích tới khán giả bằng sự trở lại của hàng loạt gương mặt thân quen của MCU, tập thứ 3 của "The Falcon and the Winter Soldier" còn ghi điểm bằng nội dung liên hệ mạnh mẽ tới thực tế.