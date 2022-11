Cùng chuyển thể “Pinocchio”: Disney bị chê, Guillermo del Toro nhận cơn mưa lời khen

HHT - Không nhạt nhẽo và lối mòn như phiên bản của Disney, “Pinocchio của Guillermo del Toro” (Guillermo del Toro’s Pinocchio) chinh phục tất cả bởi thế giới thủ công tinh tế và một câu chuyện mang đến chiều sâu mới cho một tác phẩm đã quá quen thuộc.

Tác phẩm kinh điển Pinocchio đã được chuyển thể nhiều lần lên phim, vì thế có thể nói nội dung lẫn hình ảnh về “chú bé người gỗ” này đã bão hòa. Năm 2022 này, Disney ra mắt phiên bản Pinocchio với diễn xuất của Tom Hanks nhưng thất bại dường như càng thêm khẳng định điều này.

Nhưng mới đây, phiên bản Pinocchio của đạo diễn đoạt giải Oscar Guillermo del Toro - mang tên Guillermo del Toro’s Pinocchio (Pinocchio của Guillermo del Toro) - khi ra mắt tại Liên hoan phim Hoạt hình đã cho thấy một tác phẩm quen thuộc đến thế vẫn có thể sáng tạo và khai thác những khía cạnh mới mà vẫn giữ được cốt lõi của tác phẩm.

Không như bản phim Pinocchio hời hợt, thiếu sáng tạo của Disney, Guillermo del Toro’s Pinocchio đã tìm thấy trái tim mới, khai thác chiều sâu mới cho tác phẩm kinh điển này.

Chuyện phim kể về ông lão Geppetto rất yêu cậu con trai của mình, nhưng chẳng may cậu bé đã qua đời trong một vụ đánh bom thời chiến. Ông đã chôn cất cậu dưới một cây thông, rồi cây thông ấy lớn lên, Geppetto đã chặt cây thông ấy rồi đẽo đục ra Pinocchio.

Không ngờ, chú bé gỗ Pinocchio lại có sự sống, thậm chí còn là một cậu bé nghịch ngợm bướng bỉnh. Tính cách ấy của chú đã gây ra bao rắc rối cho chú và cho cả “cha nuôi” Geppetto.

Ấn tượng đầu tiên của những người được thưởng thức trước Guillermo del Toro’s Pinocchio là cảm thấy choáng ngợp trước thế giới thủ công quá tinh tế và sống động của phim. Phiên bản Pinocchio của Guillermo del Toro thuộc thể loại stop-motion - hoạt hình tĩnh vật, thể loại làm phim lâu đời nhưng vẫn không lỗi thời ngày nay, với những tác phẩm đã thành công như Coraline, Kubo and The Two Strings…

Tất cả các ý kiến phê bình đều đồng ý rằng Guillermo del Toro’s Pinocchio là một tác phẩm hoạt hình thủ công đẹp mắt, tỉ mỉ từ chạm khắc đến vẽ tranh, và vô cùng sống động tinh tế. Một tác phẩm tôn vinh kỹ thuật làm phim cổ điển với tất cả tình yêu và sáng tạo.

Đạo diễn tiết lộ để bộ phim đạt được chất lượng mà ông mong muốn, Guillermo del Toro đã sử dụng nhiều kích cỡ con rối khác nhau cho các nhu cầu quay khác nhau. “Đột nhập” hậu trường của Guillermo del Toro’s Pinocchio, có thể thấy có mô hình đầu của Pinocchio còn to hơn cả người đạo diễn, nhưng cũng có mô hình Pinocchio bé xíu đứng gọn trên một ngón tay của Guillermo del Toro.

Yêu cầu của Guillermo del Toro với biểu cảm của những con rối rất cao. Kỳ thực, ông xem những con rối là những diễn viên và cũng muốn khán giả khi xem phim sẽ nghĩ rằng đây là một diễn viên giỏi, chứ không phải là một con rối đẹp.

Có thể nói cho đến hiện tại, Guillermo del Toro’s Pinocchio là dự án tiêu tốn nhiều thời gian và đáng tự hào nhất của Guillermo del Toro. Không chỉ vì nó là thể loại stop-motion cần nhiều thời gian dựng bối cảnh và nhân vật thủ công, mà bởi đây còn là bộ phim thể hiện những mặt tối và sáng của câu chuyện thiếu nhi nổi tiếng thế giới vô cùng xuất sắc.

Pinocchio của Guillermo del Toro mang màu sắc “tăm tối” hơn các phiên bản Pinocchio từng được chuyển thể từ trước đến nay. Một phần vì bối cảnh của bộ phim xảy ra ở Ý thời Thế Chiến thứ nhất, kéo dài sang Thế Chiến thứ hai. Chiến tranh không chỉ xuất hiện để làm nền, mà nó còn trực diện “tấn công” khán giả, khắc họa nỗi đau và mất mát không né tránh.

Trong Guillermo del Toro’s Pinocchio, một Pinocchio tò mò, ngây thơ nhưng đồng thời cũng có phần nổi loạn sẽ xuất hiện, từ đó mang đến câu chuyện về tình phụ tử, về cách một người học cách trở thành một người cha và cách một cậu bé trở thành một đứa con.

Không những thế, bộ phim còn là một hành trình trưởng thành thông qua cuộc phiêu lưu của Pinocchio. Chú bé người gỗ này được dạy phải vâng lời, nhưng chú lại không vâng lời, và quá trình tiếp theo đã dạy cho chú những bài học quan trọng.

Những gì khán giả đã biết về Pinocchio đều được gợi nhắc trong bộ phim của Guillermo del Toro, nhưng đồng thời họ cũng được khám phá những gì mình chưa biết. Sự xuất sắc của Guillermo del Toro’s Pinocchio đã khiến người ta nghĩ ngay một đề cử Oscar Phim hay nhất dành cho cho nó. Từ trước đến nay chỉ có ba bộ phim hoạt hình từng nhận đề cử danh giá này: Beauty and The Beast (1991), Up (2009), Toy Story 3 (2010); và có thể Guillermo del Toro's Pinocchio là bộ phim thứ tư.

Guillermo del Toro’s Pinocchio sẽ ra mắt trước ở rạp chiếu trong tháng 11, và sau đó lên sóng nền tảng Netflix vào 9/12 tới.