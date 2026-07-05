Cùng Dua Lipa bắt trend Halo Nails: Thiết kế tối giản vẫn tạo nên sức hút

HHTO - Halo Nails được Dua Lipa lựa chọn cho những lần xuất hiện của mình và nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, chứng minh rằng đôi khi chỉ một chi tiết nhỏ cũng đủ tạo nên sức hút khác biệt.

Thế giới manicure chưa bao giờ thiếu những xu hướng mới. Sau sự lên ngôi của hiệu ứng ngọc trai và các bảng màu trải dài từ pastel đến nổi bật, tâm điểm hiện tại đang dần dịch chuyển sang những thiết kế nail art tối giản, nhưng được xử lý tinh xảo. Halo Nails nổi lên như một xu hướng cân bằng hoàn hảo giữa nét cổ điển và tinh thần đương đại.

Chỉ với một đường viền màu khéo léo, Halo Nails đang trở thành lựa chọn mới của các cô nàng theo đuổi vẻ đẹp thanh lịch. Dua Lipa là người tiên phong cho xu hướng này khi liên tục khoe những bộ Halo Nails đầy tính sáng tạo.

Nếu French manicure chinh phục các cô gái bằng phần đầu móng trắng kinh điển, thì Halo Nails mang đến một cách tiếp cận mới mẻ hơn. Thiết kế tạo điểm nhấn bằng đường viền màu ôm theo chân móng và lặp lại ở phần đầu móng, phần trung tâm được giữ trong suốt hoặc phủ nude nhẹ. Sự tương phản này tạo nên hiệu ứng như một vầng hào quang bao quanh móng tay, vừa tinh tế vừa nổi bật, đủ để thu hút ánh nhìn.

Cấu trúc màu sắc như vầng hào quang giúp bộ nails có chiều sâu hơn.

Không chỉ tạo điểm nhấn về mặt thẩm mỹ, phần viền màu bao quanh móng còn mang đến hiệu ứng thị giác giúp các ngón tay trông thon dài và thanh thoát hơn. Khi kết hợp cùng những gam màu trong trẻo hoặc ánh nhũ nhẹ, đôi tay bắt sáng tự nhiên như được phủ một lớp ánh nắng mùa Hè.

Sức hút của Halo Nails đến từ khả năng dung hòa giữa hai thái cực: Tối giản và cá tính. Thiết kế này đủ tinh tế để hòa hợp với trang phục công sở, nhưng cũng đủ ấn tượng khi kết hợp với những bản phối thời trang.

Những bảng màu Halo Nails đáng thử nhất

Nếu muốn bắt trend Halo Nails thật tinh tế, hãy lưu ngay những gợi ý sau:

Coral kết hợp nền nude trong suốt: Vừa tươi tắn vừa sang.

Xanh cobalt mix xanh da trời pastel: Mát mắt đúng tinh thần mùa hè.

Lavender phối vàng chanh: Trẻ trung và nổi bật.

Hiệu ứng glazed ánh ngọc trai trên nền trắng sữa: Nhẹ nhàng nhưng vẫn bắt sáng cực đẹp.

Cat-eye Halo với hiệu ứng từ tính: Lựa chọn dành cho những ai thích bộ móng có chiều sâu và thay đổi theo từng góc nhìn.

Halo Nails không phải kiểu nail quá phô trương, nhưng lại khiến đôi tay trở nên cuốn hút hơn. Nếu đang tìm một thiết kế vừa hợp xu hướng, vừa dễ ứng dụng từ văn phòng đến những buổi hẹn hò, đi chơi, thì đây là lựa chọn đáng để thử.