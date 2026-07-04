Thơm Da LAB "đội quần" thành xu hướng, bứt phá truyền thông nhờ nhan sắc

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2 có phần khởi động thành công về mặt truyền thông. Trong tập phát sóng đầu tiên, Thơm Da LAB thuộc team Những Kẻ Lãng Du cùng với Dũng DT và Đinh Mạnh Ninh. Phần thi của nhóm chiến thắng tại trường quay, đồng thời cũng ghi nhận lượt tương tác lớn trên các nền tảng mạng xã hội. Trong đó, Thơm Da LAB là người chơi gây sốt nhất nhờ giao diện bảnh bao.

Fancam của Anh Tài Thơm trong tiết mục nhóm Vào Hạ cán mốc 1 triệu lượt xem, 81K lượt thích trên TikTok sau gần 1 ngày đăng tải. Chỉ số này ấn tượng nhất so với toàn bộ các Anh Tài thi đấu trong tập 1.

Trên Thread, khán giả đồng loạt "đổ gục" trước vẻ ngoài điển trai, có chút "ỏn ẻn", "duyên dáng" của "trai miền Bắc". Độ "ồn" của cư dân "thành phố Sợi chỉ" góp công đẩy Quách Văn Thơm trở thành Top 3 Anh Tài được nhắc đến nhiều nhất tập 1, theo thống kê của Socialite.

Khán giả nữ "ùa" vào trang cá nhân của "hoàng tử bé" để "thả tim", khai thác tư liệu quý. Lượng follower của Thơm Da LAB từ 47,8K tăng vọt lên 78K, tương đương mức tăng hơn 63% chỉ sau 6 ngày công chiếu. Hai ngày đầu tiên sau Công diễn Hội ngộ là thời điểm ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh nhất, mỗi ngày có thêm khoảng 6.000-7.000 lượt nhấn theo dõi mới.

Thiện cảm của các Gai Con càng tăng cao khi bắt gặp dòng caption "cực tình" của Anh Tài với vợ và con gái hay quan niệm tử tế của anh về đời, về nghề. Lối đối đáp duyên dáng của giọng ca Da LAB với các Anh Tài khác ở hậu trường cũng tạo ra "phản ứng hóa học" thú vị.

Sở hữu loạt hit quốc dân Thanh Xuân, Một Nhà... Thơm Da LAB không phải cái tên xa lạ với khán giả Việt. Thế nhưng, việc Thơm Da LAB lên xu hướng vì nhan sắc "lão hóa ngược" lại là điều ít ai dự đoán được. Hàng loạt bài đăng so sánh hình ảnh của thành viên Da LAB khi biểu diễn cùng một ca khúc cách nhau hơn một thập kỷ được lan truyền, hút cả chục nghìn lượt thảo luận.



Góp công vào màn thăng hạng nhan sắc phải kể đến gu thời trang, tạo hình của Anh Tài trên sân khấu. Trong đó, món phụ kiện mang đậm tinh thần thủ công "chiếm spotlight". Chi tiết đặc trưng đến mức nhiều nhãn hàng tận dụng hình ảnh này để úp mở màn xuất hiện của Thơm Da LAB tại các sự kiện sắp tới.

Thông qua kênh broadcast Instagram, Thơm Da LAB tiết lộ rằng stylist đã làm ra chiếc vương miện từ quần jeans. "Thắng thì đội vương miện. Thua thì đội quần. May mà thắng." - Anh Tài 8X chia sẻ.

Cộng đồng Gai Con cũng rộ lên trào lưu cover thiết kế độc lạ này. Không ít khán giả dự đoán đây sẽ là phụ kiện được bắt gặp nhiều nhất tại các đêm concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. "Vừa Công 0 xong đã có ý tưởng outfit concert Day 1." - người hâm mộ bình luận trên TikTok.