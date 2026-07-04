Đại diện Việt Nam dự thi Miss Earth 2026 không phải là Hoa hậu Trâm Anh

HHTO - Mới đây, đơn vị sở hữu bản quyền Miss Earth Vietnam đã chính thức công bố: Á hậu Phạm Hoàng Thu Uyên sẽ là đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss Earth 2026. Vì sao người đẹp giành vương miện Miss Earth Vietnam 2025 không được cử đi thi?

Phạm Hoàng Thu Uyên từng ghi danh tại Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 (mùa giải được mệnh danh là All Stars) và thắng giải bình chọn, lọt vào Top 16 chung cuộc. Hai năm sau cô tham gia Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024 và giành danh hiệu Á hậu 2. Sau đó cô thi Miss Earth Vietnam 2025 và dừng chân tại Top 8.

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Thu Uyên sở hữu nhan sắc ngọt ngào, kỹ năng phỏng vấn và tiếng Anh tốt. Cô sinh năm 1997, cao 1m70, tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học FPT. Thu Uyên hiện đảm nhận vị trí Giám đốc Quỹ đầu tư KTS Capital và là CEO của công ty truyền thông MetaBlockX.

Việc Thu Uyên được bổ nhiệm là đại diện Việt Nam tại Miss Earth 2026 khiến cộng đồng nhan sắc Việt khá bất ngờ. Trước đó nhiều người dự đoán Hoa hậu Trái Đất Việt Nam 2025 Ngô Thị Trâm Anh sẽ là người đi thi, nhưng cuối cùng đơn vị nắm bản quyền lại lựa chọn Thu Uyên vì đánh giá cao kinh nghiệm thi đấu, khả năng hội nhập quốc tế và sự phù hợp với tiêu chí của Miss Earth.

Miss Earth từ lâu được xem là một trong những "thế mạnh" của nhan sắc Việt khi người đẹp Phương Khánh từng mang về vương miện Hoa hậu Trái Đất 2018 cùng nhiều thành tích nổi bật trong những năm gần đây. Với sự chuẩn bị nghiêm túc và hình ảnh phù hợp với tiêu chí của cuộc thi, Phạm Hoàng Thu Uyên được kỳ vọng sẽ tỏa sáng và ghi dấu ấn tại đấu trường sắc đẹp quốc tế vào cuối năm nay.