Bạn cần tiền để giải quyết vấn đề hay để tiếp tục chịu đựng stress lâu hơn?

HHTO - Điều đáng để tự hỏi không phải là: “Tôi phải trả bao nhiêu để được thoải mái?”, mà là: “Mình cần tiền để giải quyết vấn đề, hay cần tiền để tiếp tục chịu đựng stress lâu hơn?”.

Có những ngày quá mệt mỏi, chúng ta thường nghĩ giá như mình có nhiều tiền hơn để đi nghỉ, để mua thứ mình thích, để chăm sóc bản thân tốt hơn, để đổi lấy một chút bình yên. Nhưng rồi lại nhận ra một nghịch lý rằng tiền đã được chi ra, nhưng cảm giác nhẹ nhõm chẳng kéo dài bao lâu. Thậm chí, càng chi tiêu, lại càng hoang mang và kiệt sức.

Vấn đề không nằm ở món đồ bạn mua hay dịch vụ bạn sử dụng. Vấn đề nằm ở điều mà khoản tiền đó đang cố gắng che lấp hoặc duy trì.

Ăn một bữa thật ngon, uống ly cà phê yêu thích, hay tự thưởng cho mình những điều xa xỉ cũng không có gì đáng áy náy. Nhưng đôi khi chúng ta đang vô thức dùng những trải nghiệm ấy như một cách bù đắp cho cảm giác không được tôn trọng, không được ghi nhận hoặc không được đối xử xứng đáng trong cuộc sống thường ngày.

Đi du lịch, staycation hay dành thời gian self-care đều là những cách tuyệt vời để tái tạo năng lượng. Nhưng nếu mỗi chuyến đi chỉ là một lần “trốn chạy ngắn hạn” trước khi quay lại với một công việc đang bào mòn sức khỏe tinh thần mỗi ngày, thì cảm giác thư giãn đó sẽ nhanh chóng biến mất.

Tặng quà, chủ động chi trả cho những trải nghiệm chung cũng không sai. Ai cũng muốn thể hiện tình cảm bằng những điều tốt đẹp nhất mình có thể làm. Nhưng nếu tiền bạc đang được dùng để bù đắp cho những cuộc trò chuyện còn thiếu, cho những khoảng cách ngày càng lớn, hoặc cho một mối quan hệ đang lệch nhịp, thì món quà đắt giá nhất cũng không thể giải quyết được vấn đề thật sự.

Ngay cả việc tìm kiếm động lực, tham gia khóa học, workshop hay retreat cũng vậy. Chúng có thể mang đến những góc nhìn mới và nguồn cảm hứng tích cực. Nhưng nếu mục đích chỉ là để trì hoãn một quyết định mà bản thân đã biết mình cần phải đưa ra, thì sau tất cả, vấn đề vẫn còn nguyên ở đó.

Bạn thấy đó, chúng ta có thể chi tiền để chữa lành hoặc bù đắp cho bản thân trong những giai đoạn khó khăn. Nhưng nếu tiền đó được dùng để kéo dài một nhịp sống mà cơ thể và tinh thần đã liên tục phát tín hiệu cần nghỉ ngơi, thì đó chỉ là cách trì hoãn sự kiệt sức.