Bài hát được 2 phim Việt chiếu rạp sử dụng, tác giả là "ông hoàng nhạc phim"

HHTO - Ca khúc "Xuân Thì" của ca/nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh xuất hiện trong hai phim Việt chiếu rạp năm 2026, với những phiên bản khác nhau nhưng vẫn khiến khán giả xúc động.

Chỉ trong năm 2026, ca khúc Xuân Thì do ca/nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh sáng tác đã được hai dự án điện ảnh Việt Nam sử dụng. Đầu tiên là tác phẩm Hẹn Em Ngày Nhật Thực do Thiên Ân và Khương Lê đóng chính, với phiên bản do chính Phan Mạnh Quỳnh trình bày. Phim thành công lấy nước mắt người xem và thu về con số hơn 100 tỷ đồng.

Xuân Thì trong phim Hẹn Em Ngày Nhật Thực.

Tiếp đó, Xuân Thì tiếp tục xuất hiện trong bộ phim Một Thời Ta Đã Yêu, nhưng là với phiên bản mới do ca sĩ Văn Mai Hương thể hiện. Tiếng hát da diết của nữ ca sĩ mang đến làn giò mới, song vẫn giữ được tính thơ, hoài niệm về một câu chuyện tình đáng tiếc, khiến người xem xốn xang trong lòng.

Bản Xuân Thì của Một Thời Ta Đã Yêu do Văn Mai Hương hát.

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu Xuân Thì được cất lên trên màn ảnh rộng. Vào năm 2024, bài hát khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện trong siêu phẩm kinh dị - hài Thái Lan 404 Chạy Ngay Đi (bản lồng tiếng Việt). Đây cũng là dự án đạt doanh thu trăm tỷ ấn tượng và góp phần đưa Xuân Thì đến gần hơn với khán giả đại chúng.

Xuân Thì cũng được lồng vào phim 404 Chạy Ngay Đi bản lồng tiếng.

Sinh năm 1990, Phan Mạnh Quỳnh nổi tiếng và được công chúng yêu thích với cách viết nhạc trữ tình, xoáy sâu vào trái tim bằng câu từ nên thơ. Đặc biệt, anh được nhiều đoàn phim tin tưởng, gửi gắm trọng trách viết nên những bản nhạc phim ấn tượng, là yếu tố không nhỏ vào thành công chung của nhiều tác phẩm chiếu rạp. Nổi bật phải kể đến như "bộ sưu tập" nhạc phim Mắt Biếc, với những bản hit đình đám như Từ Đó, Có Chàng Trai Viết Lên Cây, Hà Lan, Tôi Chỉ Muốn Nói. Đến Người Bất Tử, nam ca sĩ làm "dậy sóng" với Ngày Chưa Giông Bão, được thể hiện bởi "Chị đẹp" Bùi Lan Hương.

Phan Mạnh Quỳnh viết nhiều ca khúc nhạc phim ấn tượng cho Mắt Biếc.

Ngoài ra, Phan Mạnh Quỳnh cũng nhiều lần viết ca khúc nhạc phim cho Trấn Thành. Sao Cha Không (cho phim Bố Già) và Sau Lời Từ Khước (cho phim Mai) đều thành công, trở thành "cơn sốt" trên mạng xã hội. Từ đây, nhiều khán giả yêu mến gọi Phan Mạnh Quỳnh là "ông hoàng nhạc phim" của điện ảnh Việt Nam, khi giai điệu của anh trở thành yếu tố không nhỏ để người xem thêm yêu mến các tác phẩm trên màn ảnh rộng.