Cuộc sống như “ác mộng” ở Hoàng gia Anh và 5 điều gây choáng mà Hoàng tử Harry mới chia sẻ

HHT - Những video đầu tiên trong loạt phim tài liệu được xây dựng bởi Hoàng tử Harry và Oprah đã được đăng tải. Trong đó, Harry nói nhiều về sức khỏe tâm thần, về những nỗi đau mà anh đã trải qua. Và một phần không thể thiếu chính là những cáo buộc nữa nhằm vào Hoàng gia Anh.

Loạt phim tài liệu The Me You Can’t See (Con người tôi mà bạn không thể thấy) do Hoàng tử Harry và Oprah Winfrey xây dựng bắt đầu được phát sóng từ hôm nay. Đây là loạt phim về sức khỏe tâm thần, với nhiều người tham gia, và họ đều nói về những cuộc chiến nội tâm, những nỗi đau khổ mà họ phải trải qua.

Lần này, Harry xuất hiện mà không có vợ anh bên cạnh, dường như cho thấy rằng anh đang cố gắng bộc lộ chính bản thân mình mà không chịu tác động của bất kỳ ai. Và đây là những điều quan trọng nhất mà Harry đã nói:

Không có sự bảo vệ nào cả

Đây có lẽ là một trong những khoảnh khắc đáng buồn nhất của chương trình, khi Harry kể về điều đầu tiên xuất hiện trong đầu anh khi anh nghĩ về mẹ mình, Công nương Diana.

“Ở trong ô tô, thắt dây an toàn, trong xe có cả anh tôi nữa, và mẹ tôi đang lái xe, chúng tôi bị đuổi theo bởi 3, 4, 5 chiếc xe máy chở paparazzi. Rồi mẹ tôi gần như không thể lái xe vì nước mắt cứ tuôn ra. Không có sự bảo vệ nào cả”.

Những việc như thế cứ ám ảnh Harry. Anh nói: “Một trong những cảm xúc của tôi luôn là sự bất lực. Là con trai, nhưng còn nhỏ nên không thể giúp một người phụ nữ, mà trong trường hợp này là mẹ mình. Mà chuyện đó xảy ra hằng ngày. Mỗi ngày, cho đến tận ngày mẹ tôi chết”.

Phải sống không thật, luôn sợ hãi và lo lắng khi ở Hoàng gia

Theo Harry, anh đã phải sống mà che giấu cảm xúc thật của mình trong suốt nhiều năm ở Hoàng gia, cho đến khi Meghan bước vào cuộc đời anh: “Mỗi lần tôi mặc suit và đeo cravat vào để làm đúng vai trò của mình, tôi tự nhủ, được rồi, đi thôi. Trước khi rời khỏi nhà, tôi cứ đổ đầy mồ hôi… Những cơn sợ hãi, lo âu nghiêm trọng…”. Để rồi khi hơn 20 tuổi, trước khi gặp Meghan, Harry bắt đầu tự hỏi là liệu mình có nên ở trong hoàng tộc hay không.

Không chỉ vậy, Harry nói rằng anh đã không bao giờ được cho thời gian hay không gian để phục hồi sau cái chết của mẹ mình, nên có thời điểm, anh lao vào rượu và một số chất kích thích để cố làm tê liệt nỗi đau đó.

“Nếu mọi người hỏi tôi: “Bạn thế nào?”, tôi sẽ bảo “Ổn”. Không bao giờ vui. Không bao giờ buồn. Chỉ ổn thôi. Ổn là một câu trả lời dễ dàng. Nhưng về tinh thần thì tôi suy sụp” - Harry tiết lộ. Anh cho biết, cuộc sống ở Hoàng gia trong khoảng thời gian anh từ 28 đến 32 tuổi là thời điểm “ác mộng” trong đời mình.

Cách dạy con của Thái tử Charles là sai

Harry nhớ lại rằng, cha anh, Thái tử Charles, nói với anh và William: “Cuộc sống là như thế với cha, nên sẽ là như thế với các con”.

Giờ đây, khi cũng là một người cha, Harry thấy lời nói đó là khó chấp nhận. Anh nói: “Chuyện đó là vô nghĩa. Chỉ vì bạn phải chịu đựng, không có nghĩa là con bạn cũng phải chịu đựng. Phải là ngược lại mới đúng… Khi bạn phải chịu đựng, hãy làm mọi điều có thể để đảm bảo rằng bất kỳ trải nghiệm tiêu cực nào mà bạn có, thì bạn sẽ sửa chữa để con bạn không phải chịu nữa”.

Hoàng gia không bảo vệ Meghan

Harry rất lo rằng Meghan cũng sẽ chịu chung số phận như mẹ anh do bị truyền thông soi mói về vấn đề chủng tộc, nhưng khi anh tìm sự giúp đỡ từ Hoàng gia, thì anh không nhận được gì cả. Anh nói: “Mẹ tôi đã bị đuổi theo đến chết khi bà có mối quan hệ với một người không phải da trắng. Bạn có nghĩ đến việc lịch sử sẽ lặp lại không? Bọn họ (truyền thông và những người hay chỉ trích) sẽ không dừng lại cho đến khi cô ấy (Meghan) chết”.

Hoàng gia không giúp đỡ Harry

Harry nói, ở Hoàng gia, anh được bảo là hãy chịu đựng khi nói đến sức khỏe tâm thần.

Anh nói: “Tôi nghĩ gia đình sẽ giúp đỡ, nhưng mọi lời đề nghị, yêu cầu, cảnh báo, dù là gì đi nữa, đều chỉ được đáp lại bằng sự im lặng hoàn toàn hoặc hờ hững hoàn toàn. Mọi người trong nhà đều nói, cứ làm theo quy tắc và cuộc sống sẽ dễ dàng hơn. Nhưng tôi có rất nhiều điểm giống mẹ tôi. Tôi cảm thấy như thể mình nằm ngoài hệ thống đó, nhưng lại bị mắc kẹt ở đó. Cách duy nhất để tự giải thoát mình chính là nói ra sự thật… Tôi đã không ở trong một môi trường mà tôi được khuyến khích nói về điều đó (sức khỏe tâm thần). Chuyện đó gần như bị gạt bỏ, bị đè bẹp vậy”.

Cuối cùng thì “chúng tôi đặt sức khỏe tâm thần của mình lên trước”

Bằng cách rời bỏ Hoàng gia và chuyển đến Mỹ, Harry nói anh và Meghan lựa chọn ưu tiên cho sức khỏe tâm thần của mình: “Chúng tôi chọn cách đặt sức khỏe tâm thần của mình lên trước. Đó là điều chúng tôi đang làm và đó là điều chúng tôi sẽ tiếp tục làm”.

Loạt phim tài liệu The Me You Can’t See được phát sóng trên Apple TV+.

Một số tờ báo ở Anh đã liên lạc với Hoàng gia nhưng chưa có phản hồi.



Thục Hân