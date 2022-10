Cuối cùng Hoa hậu Thiên Ân cũng đã tìm được tuyệt chiêu để bảo vệ phong độ nhan sắc

HHT - Giờ thì Đoàn Thiên Ân đã có cách để không còn rơi vào cảnh mặt mũi bơ phờ, tóc tai rối bù khi đi xe ô tô cùng các thí sinh Miss Grand International 2022 nữa rồi!

Chặng đường thi đấu của Hoa hậu Đoàn Thiên Ân ở Miss Grand International 2022 không được suôn sẻ cho lắm! Không chỉ có thời gian chuẩn bị quá gấp rút, cô còn bị vết thương khá lớn ở bàn chân trái gây đau đớn khi di chuyển, bị sưng tấy lỗ tai nên không thể đeo khuyên, đã vậy Thiên Ân còn bị say xe rất nặng.

Kết quả là trong một lần cùng các thí sinh ngồi ô tô đến địa điểm hoạt động tiếp theo, Thiên Ân mệt lả, cơ thể nôn nao, phải ra khỏi xe cấp tốc để đi gặp “chị Huệ” dù đã cố kiềm chế. Sau đó, Thiên Ân lộ diện trước ống kính với mái tóc rối bù, mặt mũi nhợt nhạt vì bay hết lớp trang điểm sau khi rửa mặt. Mà các thí sinh Miss Grand International 2022 lại liên tục di chuyển bằng ô tô nên người hâm mộ rất lo lắng cho sức khỏe của Thiên Ân trong những hoạt động tiếp theo.

Rất may là mới đây, đại diện của Việt Nam đã khoe "tuyệt chiêu" để chống lại những cơn say xe: Thuốc chống say. Trước khi lên ô tô cùng các thí sinh, Thiên Ân đều nhớ uống thuốc và nhờ vậy, cô sẽ luôn tỉnh táo khỏe mạnh trong suốt hành trình, phong độ nhan sắc cũng được đảm bảo.

Quả thực là sau khi uống thuốc chống say, Hoa hậu Thiên Ân luôn xuất hiện đầy rạng rỡ, xinh đẹp dù có phải ngồi xe khá lâu. Miss Grand International 2022 sắp bước vào các phần thi phụ quan trọng và khán giả đang chờ đợi Thiên Ân sẽ giữ vững phong độ, tiếp tục tự tin tỏa sáng như những ngày vừa qua trên đất Indonesia.