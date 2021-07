Cuối cùng khán giả cũng đợi được ngày Ngô Thiến và La Vân Hi "nối lại duyên xưa"!

HHT - Sau 6 năm kể từ ngày "Bên Nhau Trọn Đời" lên sóng, khán giả vẫn luôn hi vọng La Vân Hi và Ngô Thiến hợp tác thêm lần nữa. Và điều ước ấy đã thành sự thật!

Bộ phim Bên Nhau Trọn Đời từng gây sốt một thời gian dài bởi mối tình khắc cốt ghi tâm của Hà Dĩ Thâm - Triệu Mặc Sênh. Ngoài vai nam nữ chính do Chung Hán Lương và Đường Yên đảm nhận, khán giả vẫn luôn nhớ mãi cặp đôi vào vai nam nữ chính thời trẻ là La Vân Hi và Ngô Thiến. Cả hai hợp vai và ăn ý đến mức khán giả luôn hi vọng La Vân Hi và Ngô Thiến sẽ diễn chung lần nữa.

Mới đó mà Bên Nhau Trọn Đời đã kết thúc hơn 6 năm. Sau phim đó, Ngô Thiến và La Vân Hi có tái hợp trong Thượng Cổ Tình Ca, nhưng chỉ là cặp đôi phụ và có một chuyện tình đẹp nhưng kết buồn. Khán giả vẫn mong cả hai sẽ "nối lại duyên xưa" trong một dự án riêng mà ở đó cả hai là vai chính xuyên suốt.

Thời gian trôi qua, tưởng chừng như chẳng còn hy vọng La Vân Hi và Ngô Thiến tái hợp. Thế nhưng bất ngờ thay, chẳng cần ồn ào, La Vân Hi và Ngô Thiến khiến khán giả không khỏi “ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa” khi xuất hiện rạng rỡ tại buổi khai máy bộ phim Người Theo Đuổi Ánh Sáng.

Tại buổi khai máy Người Theo Đuổi Ánh Sáng cách đây không lâu, hai người xuất hiện với trạng thái vô cùng tốt. Đây được cho là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Ngô Thiến sau thời gian dài gác lại công việc để sinh con.

La Vân Hi hiện đang có tác phẩm Hạo Y Hành chờ lên sóng. Có thể nói sự nghiệp của nam diễn viên đang ngày càng khởi sắc kể từ sau thành công của Hương Mật Tựa Khói Sương.

Người Theo Đuổi Ánh Sáng do công ty Hoa Sách sản xuất, phim xoay quanh một nhóm tình nguyện viên từ các ngành nghề khác nhau cùng tham gia đội cứu hộ dân sự. Sau khi trải qua nhiều khó khăn thử thách, cuối cùng những thanh niên tràn đầy nhiệt huyết này đã trở thành những người cứu hộ thực thụ, đó cũng chính là ánh sáng của tuổi trẻ mà những con người này theo đuổi.

Sau khi hay tin La Vân Hi và Ngô Thiến tái hợp sau 6 năm gây thương nhớ, khán giả tỏ ra vô cùng vui mừng chờ mong ngày phim lên sóng.