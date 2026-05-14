Gần 1.300 thí sinh sẽ tranh tài tại Vòng Chung kết Quốc gia AIMO 2026 ở Hà Nội

HHTO - Vòng Chung kết Quốc gia Đấu trường Toán học Châu Á AIMO năm học 2025-2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày 23 - 24/5 tại Đại học Bách khoa Hà Nội, quy tụ gần 1.300 thí sinh xuất sắc đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO (Asia International Mathematical Olympiad) là kỳ thi Toán quốc tế do Liên minh Olympic Toán học Châu Á khởi xướng từ năm 2012. Mỗi năm, sân chơi này thu hút khoảng 150.000 học sinh tham gia đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Ấn Độ, Singapore, Thái Lan... Việt Nam chính thức tham gia AIMO từ năm 2019 và đã giành hơn 220 huy chương quốc tế, từng bước khẳng định dấu ấn của học sinh Việt Nam trên đấu trường Toán học khu vực và quốc tế.

Theo Ban tổ chức cuộc thi, hơn 1.300 thí sinh xuất sắc vượt qua vòng loại đã xác nhận tham dự vòng Chung kết quốc gia Đấu trường Toán học châu Á (AIMO) năm học 2025- 2026.

Ngày thi chính thức diễn ra vào thứ Bảy (23/5). Thí sinh sẽ có mặt từ 8h30 để làm thủ tục dự thi, được gọi vào phòng thi lúc 9h40' và bắt đầu làm bài từ 10h15' đến 11h45' tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Đề thi hoàn toàn bằng tiếng Anh và thí sinh làm bài trực tiếp trên giấy.

Kết quả dự kiến sẽ được công bố vào cuối ngày sau khi hoàn tất công tác chấm thi trên website chính thức của Ban tổ chức tại https://aimo.tienphong.vn.

Thí sinh tham dự vòng chung kết quốc gia Đấu trường Toán học châu Á (AIMO) năm 2025.

Ban tổ chức cho biết các thí sinh có kết quả xuất sắc và đạt ngưỡng điểm theo quy định sẽ được xét trao huy chương, giấy chứng nhận cùng nhiều phần quà theo cơ cấu giải thưởng từng năm.

Lễ bế mạc và trao giải sẽ diễn ra lúc 8h sáng ngày 24/5 tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Ban tổ chức lưu ý thí sinh đạt giải và phụ huynh chủ động sắp xếp thời gian để tham dự đầy đủ chương trình.

Hiện kết quả vòng loại đã được gửi tới thí sinh qua email đăng ký. Phụ huynh và học sinh cần đăng nhập website chính thức của cuộc thi để kiểm tra kết quả, xác nhận đủ điều kiện dự thi Chung kết Quốc gia cũng như tải giấy chứng nhận điện tử.

Ban tổ chức cũng nhấn mạnh, các thí sinh đủ điều kiện tham dự Chung kết Quốc gia cần xác nhận dự thi và theo dõi các thông báo tiếp theo liên quan đến thời gian, địa điểm và hướng dẫn dự thi.

Sau vòng thi quốc gia, những thí sinh đạt thành tích cao và đáp ứng tiêu chí của AIMO quốc tế ở từng khối lớp sẽ được đề cử vào đội tuyển AIMO Việt Nam tham dự Vòng Chung kết Quốc tế. Theo kế hoạch, Vòng Chung kết Quốc tế AIMO dự kiến diễn ra từ ngày 1 đến 5/8 tại Việt Nam với sự góp mặt của khoảng 3.000 thí sinh cùng 5.000 giáo viên, phụ huynh đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.