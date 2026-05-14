Đợt thi Đánh giá tư duy cuối cùng trong năm 2026: Thí sinh cần lưu ý điều gì?

HHTO - Với số lượng điểm thi lớn nhất từ trước đến nay, đợt 3 kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) năm 2026 tổ chức ngày 16-17/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ về cả quy mô thí sinh lẫn địa điểm tổ chức.

Quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Sau giai đoạn mở cổng đăng ký từ ngày 5-15/4/2026, hệ thống ghi nhận con số kỷ lục với hơn 22.000 thí sinh đăng ký thành công, tăng hơn 10% so với đợt thi thứ 2. Với sự ổn định của hệ thống kỹ thuật, toàn bộ thí sinh đều đã lựa chọn được điểm thi theo đúng nguyện vọng.

Kỳ thi sẽ chính thức diễn ra trong hai ngày 16-17/5/2026 với 3 kíp thi (sáng Thứ Bảy, chiều Thứ Bảy và sáng Chủ Nhật). Đại học Bách khoa Hà Nội đã thiết lập 32 điểm thi - số lượng điểm thi lớn nhất từ trước tới nay. Ngoài Hà Nội, kỳ thi được tổ chức tại 10 tỉnh, thành phố bao gồm: Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Đà Nẵng.

Đáng chú ý, để hỗ trợ thí sinh khu vực Tây Bắc (Sơn La, Lai Châu, Điện Biên...), một điểm thi mới đã được mở tại Trường Đại học Tây Bắc với 107 thí sinh dự thi. Trong khi đó, cụm thi tại Đại học Bách khoa Hà Nội vẫn giữ vị trí đông nhất với hơn 3.000 thí sinh.

Ứng dụng công nghệ và quy định phòng thi nghiêm ngặt

Tại "đại bản doanh" Đại học Bách khoa Hà Nội, hơn 1.500 thí sinh sẽ được áp dụng hệ thống check-in tự động, giúp rút ngắn thời gian thủ tục xuống chỉ còn khoảng 10 giây mỗi người.

Hội đồng thi đặc biệt lưu ý thí sinh về các quy định quan trọng:

Vật dụng được mang vào: Thí sinh bắt buộc mang theo CCCD. Thí sinh được mang bút viết, bút chì, thước kẻ, compa và máy tính cầm tay (loại không có chức năng soạn thảo văn bản, không thẻ nhớ, không thu phát sóng).

Vật dụng cấm tuyệt đối: Vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, đồ uống có cồn, tài liệu và các thiết bị thu phát tín hiệu/hình ảnh. Thí sinh lưu ý không được mang theo đồng hồ đeo tay vào phòng thi.

Bước đệm quan trọng cho xét tuyển đại học

Từ năm 2026, điểm thi TSA trở thành yếu tố quyết định trong phương thức xét tuyển tài năng (diện 1.3) của Đại học Bách khoa Hà Nội, thay thế hoàn toàn cho điểm học bạ như các năm trước. Do đó, kết quả thi TSA là điều kiện bắt buộc để thí sinh hoàn thiện hồ sơ xét tuyển vào trường.

Kết quả thi dự kiến sẽ được công bố trên tài khoản MyTSA của thí sinh sau khoảng 10 ngày kể từ ngày thi. Thí sinh cần chủ động kiểm tra kỹ thời gian và địa chỉ điểm thi cụ thể đã được thông báo trên hệ thống để đảm bảo có mặt đúng giờ.