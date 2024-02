Cựu công chúa Disney ra mắt công ty khởi nghiệp truyền thông ngoài không gian

HHT - Các fan cựu công chúa Disney Bridgit Mendler của series “Good Luck Charlie”, “Lemonade Mouth” bất ngờ trước thông tin cô thành lập một công ty khởi nghiệp truyền thông ngoài không gian.

Đối với những ai yêu thích các bộ phim trên Disney Channel, cái tên Bridgit Mendler không hề xa lạ. Lần đầu cô xuất hiện là với một vai nhỏ trong Jonas - series có ba thành viên của Jonas Brothers đóng chính.

Bridgit Mendler cũng đảm nhận một vai phụ trong The Wizards of Waverly Place - loạt phim do Selena Gomez đóng chính. Những bộ phim mà cô đảm đương vai chính nổi bật nhất là Good Luck Charlie (từ năm 2010 đến năm 2014) và Lemonade Mouth (2011).

Không chỉ là một diễn viên, Bridgit Mendler còn phát triển sự nghiệp ca hát. Ngoài khoe giọng trong các bộ phim trên Disney Channel, đặc biệt là trong Lemonade Mouth, cô còn phát hành album riêng. Năm 2012, Bridgit Mendler ra mắt album đầu tay mang tên Hello My Name Is… Sau đó cô có ra mắt thêm vài đĩa đơn. Đến năm 2019, Bridgit Mendler không có thêm hoạt động diễn xuất lẫn âm nhạc nào, dần dần rời xa giới giải trí.

Xen kẽ giữa diễn xuất và âm nhạc, Bridgit Mendler tìm thấy một niềm đam mê mới: Học tập. Năm 2013, cô bắt đầu theo học tại Đại học Nam California (Los Angeles) chuyên ngành Nhân chủng học. Năm 2017, cô bắt đầu làm việc tại Phòng thí nghiệm Truyền thông của Viện Công nghệ Massachusetts. Năm 2018, cô đăng ký tham gia chương trình sau đại học của trường và bắt đầu lấy bằng thạc sĩ và Tiến sĩ Triết học ở đó vào năm 2020. Năm 2021, Bridgit Mendler đăng ký lấy bằng Tiến sĩ lần hai, lần này là về Luật tại trường Luật Harvard.

Cuộc sống cá nhân của Bridgit Mendler cũng khiến các fan bất ngờ. Năm 2019, cô kết hôn với người chồng hiện tại. Trong đám cưới có sự xuất hiện của Naomi Scott - công chúa Jasmine của Aladdin và cũng là bạn diễn của Bridgit Mendler trong Lemonade Mouth - làm phù dâu. Năm năm sau, Bridgit Mendler chia sẻ rằng mình và chồng đã nhận nuôi một đứa trẻ, nay cậu bé đã được 4 tuổi.

Mới đây, Bridgit Mendler khiến các fan của mình choáng váng khi thông báo cô sẽ trở thành CEO của Northwood Space - một công ty khởi nghiệp nhằm mục đích “xây dựng đường cao tốc dữ liệu giữa Trái Đất và không gian”. Được biết, cô thành lập công ty khởi nghiệp này cùng với chồng mình và đã nhận được 6,3 triệu đôla tài trợ. Công ty của Bridgit Mendler đặt mục tiêu sản xuất hàng loạt các trạm mặt đất và ăng-ten kết nối với vệ tinh, giúp các công ty vũ trụ dễ tiếp cận hơn.

Đối với bước tiến mới trong nghề nghiệp của cựu công chúa Disney một thời, không ít người phải trầm trồ khen ngợi Bridgit Mendler. Thậm chí, có fan còn so sánh cô với Barbie ngoài đời thực bởi cô không những xinh đẹp mà còn chinh phục nhiều nghề nghiệp, và ở vai trò nào cũng ghi được dấu ấn.