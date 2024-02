Billie Eilish được bênh vực khi một TikToker đòi tẩy chay nhạc vì "phốt thái độ"

HHT - Một đoạn clip ghi lại cuộc trò chuyện của Billie EIlish tại lễ trao giải People's Choice Awards đang viral khắp mạng xã hội. Thông qua việc "đọc khẩu hình", một số người cho rằng cô có thái độ khó chịu với sự xuất hiện của các TikToker tại sự kiện.

Mới đây, Billie Eilish đã tham gia lễ trao giải People's Choice Awards 2024. Trong lúc trò chuyện với đàn chị Kylie Minogue, Billie Eilish đã bị quay phim lại. Đoạn clip về sau được phát tán trên mạng xã hội, nhiều người sau khi "đọc khẩu hình" đã cho rằng nữ ca sĩ đã tỏ thái độ khinh thường các TikToker tham dự lễ trao giải hôm ấy.

Câu nói được nhiều người "đọc khẩu hình" từ đoạn clip của Billie như sau: “I’m like… there’s some like… TikTokers here, which is just…” (tạm dịch: Em thấy có mấy bạn TikToker ở đây, ý là kiểu…). Dù không nói rõ bản thân cảm thấy như thế nào về sự xuất hiện của các TikToker, netizen vẫn cho rằng thái độ của cô nàng đủ cho thấy sự không hài lòng trước sự hiện diện của các khách mời này.

Đoạn clip nhanh chóng thu về lượng tương tác khủng trên các diễn đàn mạng xã hội. Đa số khán giả lên tiếng ủng hộ Billie Eilish và cho rằng các TikToker không nên được mời đến các lễ trao giải lớn. Thậm chí, nhiều cá nhân còn đặt các TikToker lên bàn cân so sánh với các nghệ sĩ tên tuổi. Khán giả cho rằng với những nghệ sĩ cống hiến lâu năm cho nghệ thuật, họ dĩ nhiên không muốn bản thân bị đặt “chung mâm” với những TikToker khác.

Trong khi mọi chuyện còn chưa rõ ràng, Bryce Hall - một TikToker với hơn 23 triệu người theo dõi đã lên tiếng phản hồi trước đoạn clip này. Theo Bryce Hall, anh không đồng tình với câu nói của Billie Eilish, khẳng định anh rất thất vọng về Billie. “Cô ấy cần biết là chính BTC của giải People's Choice Awards đã mời chúng tôi, vậy nên nếu bất bình thì hãy bất bình với họ. Điều khiến tôi buồn là vì tôi đã từng rất mê Billie, nhưng dường như từ nay tôi khó lòng nghe nhạc của Billie được nữa.” - Bryce Hall chia sẻ trong một đoạn clip trên TikTok.

Đến thời điểm hiện tại, Billie Eilish vẫn im lặng trước các thông tin này. Dẫu vậy, nhiều người cho rằng không nên vội kết luận về câu nói của Billie dựa trên đoạn clip, nhất là khi lời nói của Billie không được rõ ràng. Trước Billie Eilish, Selena Gomez đã gặp một trường hợp tương tự khi bị đọc khẩu hình tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2024, khiến cô rơi vào tranh cãi không đáng có với Kylie Jenner.